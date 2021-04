Mancano soltanto due episodi alla conclusione di The Falcon and The Winter Soldier e adesso può accadere davvero di tutto. Dopo il finale shock della scorsa puntata sono in molti a chiedersi come evolverà l’arco narrativo di John Walker, personaggio interpretato da Wyatt Russell. Alcuni sperano anche in un ritorno di Chris Evans all’interno della serie ed è stato proprio il figlio di Kurt Russell a stuzzicare i fan.

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di BBC Radio 1, Wyatt potrebbe aver indirettamente confermato un suo cameo:

“Non penso di aver mai stretto la mano a Chris Evans, ma dovrei essergli passato vicino qualche volta e aver avuto un contatto visivo con lui. Vi conviene aspettare la fine dello show e poi tutti resteranno sorpresi”.

Dopo essere stati trollati da Paul Bettany con WandaVision, però, i fan hanno deciso di andare cauti con le aspettative. In ogni caso, un ritorno di Chris Evans all’interno dello show sarebbe la ciliegina sulla torta all’interno di una serie che sta conquistando critica e pubblico.

The Falcon and The Winter Soldier, ci sarà anche Chris Evans?

L’ultima apparizione del noto attore risale in quel di Avengers Endgame, ma nei mesi scorsi la testata Deadline aveva riportato l’esclusiva di un suo ritorno in alcune delle future produzioni Marvel. Chris ha prontamente risposto alla notizia affermando di essere all’oscuro di tutto, ma non si tratterebbe della prima volta in cui Kevin Feige e compagni decidano volutamente di non svelare i propri piani.

