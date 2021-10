The Flash: il caos ha inizio nel trailer del nuovo crossover “Armageddon”

L’ottava stagione di The Flash, nota serie TV del palinsesto CW con protagonista Grant Gustin nei panni del velocista scarlatto, si prepara a iniziare con il botto.

Nelle ultime ore è stato infatti diffuso il trailer ufficiale del maxi crossover intitolato Armageddon, che vedrà il ritorno a bordo di star provenienti da Arrow, Legends of Tomorrow, Supergirl e Batwoman, unite in una disperata battaglia per salvare il mondo.

L’ottava stagione di The Flash si aprirà con un crossover

Questa volta la grande minaccia sarà rappresentata da Despero, storico nemico della Justice League. Nella sua versione a fumetti, Despero è un tirannico reggente del pianeta Kalanor, un personaggio dal grande intelletto e dalla forza smisurata, oltre che essere dotato di un terzo occhio posto sulla sua fronte che gli conferisce capacità quali la telepatia, controllo mentale e telecinesi.

A interpretare il villain ci penserà Tony Currant, già apparso nel secondo film di Blade del 2002 e nella serie Netflix su Daredevil. Stando alle parole di Eric Wallace, produttore esecutivo dello show, il crossover in questione sarà uno dei più emozionanti fino ad ora e riserverà grandi sorprese ai fan della DC.

Tony Currant nei panni del villain Despero. Credits: Entertainment Weekly

Armageddon debutterà il prossimo 16 novembre sulla CW con un arco narrativo di ben cinque episodi. Dopo Crisi sulle Terre Infinite e la chiusura di Arrow, The Flash è diventata la serie più lunga tra tutte quelle prodotte da CW, ed è alquanto probabile che diventerà anche la serie pilota di tutti i prossimi eventi.

