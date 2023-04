Il 1 maggio 2023, al Napoli Comicon 2023, grazie alla collaborazione Warner Bros Pictures, i fan avranno l’opportunità di vedere in anteprima il film The Flash, diretto da Andy Muschietti e interpretato da Ezra Miller. Ecco tutti i dettagli per mancare a questo importante appuntamento.

The Flash al Napoli Comicon 2023

Il nuovo tanto atteso lungometraggio The Flash sarà proiettato in esclusiva per il pubblico di Napoli Comicon 2023, il 1° maggio alle ore 14:00, presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare. In seguito, il film, sarà poi distribuito nelle sale a partire dal 15 giugno 2023.

The Flash

In The Flash, Barry Allen userà i suoi superpoteri per viaggiare nel tempo e cambiare gli eventi del passato, nella speranza di salvare la sua famiglia. Tuttavia, il suo tentativo avrà conseguenze impreviste, poiché altererà il futuro e aprirà la strada all’arrivo del generale Zod, che minaccia di distruggere il mondo. In questa realtà alternativa, non esistono Supereroi pronti a intervenire e la speranza di salvare il mondo ricade interamente sulle spalle di Barry.

La lotta per il salvataggio dell’universo

La trama del film vedrà Barry bisognoso dell’aiuto Batman, ma molto diverso da quello a cui siamo abituati, poiché il Cavaliere Oscuro è ormai in pensione. Nonostante la sua reluttanza, Batman deciderà di aiutare Barry a salvare il kryptoniano imprigionato e a resettare l’universo. Tuttavia, la missione si rivelerà molto più complicata del previsto, poiché l’universo è stato modificato in modo irreparabile.

Il cast e la produzione del nuovo film DC

Nel nuovo lungometraggio DC con protagonista il personaggio di Flash troviamo all’opera anche Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue e Michael Keaton. The Flash è prodotto da Barbara Muschietti e Michael Disco mentre la sceneggiatura è ad opera di Christina Hodson. Infine, i produttori esecutivi sono Toby Emmerich, Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins.