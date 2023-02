Oltre ad annunciare la prima tranche di nuovi progetti sotto l’etichetta DC Studios James Gunn ha parlato brevemente anche dei film già confermati e in arrivo nei prossimi mesi. Tra questi il tanto atteso e discusso The Flash che vedrà Ezra Miller riprendere i panni del velocista scarlatto, affiancato dal Baman di Michael Keaton e dalla new entry Sasha Calle in quelli di Supergirl. Gunn ha confermato che The Flash sarà molto importante in quanto effettuerà tabula rasa di quanto visto sino ad ora.

James Gunn conferma, The Flash effettuerà un reset del DC Universe

The Flash è un film fantastico e che adoro. Resetterà l’intero DC Universe

Dopo questa dichiarazione il regista ha anche confermato che gli altri film in programma, Blue Beetle compreso, saranno scollegati tra loro. Il piano di coesione totale tra film, serie TV, gaming e animazione avverrà ufficialmente nel 2025 con Superman: Legacy, definito il punto di partenza del nuovo DC Universe. C’è tanta attesa per The Flash che, stando ai primi test screening, ha ottenuto reazioni molto positive da parte del pubblico, venendo definito il No Way Home della DC. Diretto da Andy Muschietti, il film arriverà nelle sale il 16 giugno 2023 (un nuovo trailer sarà proiettato a febbraio in occasione del SuperBowl).

Verrà finalmente introdotto il concetto di multiverso anche nella DC e Barry Allen incontrerà ben due Batman: quello di Michael Keaton e quello di Ben Affleck. Si vocifera anche della presenza di altri eroi del passato, ma soltanto tramite filmati d’archivio. Nonostante la produzione sia terminata nell’ottobre del 2021, il film ha subito numerose riscritture e aggiunte in corso d’opera. I motivi del ritardo sulla tabella da marcia sono da imputare alle controversie legate a Ezra Miller, poi risolte, e all’utilizzo di una tecnologia innovativa che consente di ottenere più versioni dello stesso attore su schermo.