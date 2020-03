The Flash, Riverdale, Supergirl: le date del ritorno delle serie The CW

The Flash, Riverdale, Supergirl insieme a tutte le altre serie dell’Arrowverse e a quelle del palinsesto del canale The CW torneranno sugli schermi prima del previsto grazie ad un nuovo calendario pubblicato dallo stesso canale nella tarda serata di ieri.

Come riportatovi QUI la produzione della maggior parte delle serie del network è attualmente sospesa per prevenire il contagio da Coronavirus e The CW stesso ha confermato che i season finale delle serie potrebbero subire ritardi perché non tutti gli episodi sono stati girati e/o necessitano di post-produzione per gli effetti speciali.

Questo però non ha fermato The CW che dopo uno stop prolungato ha riorganizzato il suo palinsesto con le nuove date di ripresa della serie:

Eccolo nel dettaglio:

I nuovi episodi di The Flash e DC’s Legends of Tomorrow andranno in onda martedì 21 aprile.

I nuovi episodi di Batwoman e Supergirl andranno in onda domenica 26 aprile.

I nuovi episodi di Riverdale andranno in onda da mercoledì 15 aprile.

Da segnalare che l’attuale stagione di DC’s Legends of Tomorrow è completa con tutti gli episodi già girati e ultimati quindi non dovrebbe subire ulteriori slittamenti.

Più problematica la situazione di Supernatural la cui Stagione 15 sarebbe dovuta anche essere l’ultima e quindi è stato di fatto rimandato non solo il season finale ma anche il series finale: nel nuovo palinsesto infatti la serie non compare.

Andrew Dabb, attuale co-showrunner di Supernatural, ha spiegato che pur essendo stati filmanti 18 episodi in totale non è possibile completarli perché le aziende che si occupano degli effetti speciali sono attualmente chiuse.

Non appena possibile gli episodi verranno man mano ultimati e mandati in onda mentre per il finale bisognerà attendere “qualche mese” secondo le parole dello stesso Dabb.

Ricordiamo infine che nel palinsesto di The CW entrerà anche Stargirl, la nuova serie DC che andrà in onda prima sulla piattaforma DC Universe il lunedì e poi quindi il martedì su The CW, il cui debutto è stato posticipato di una settimana dall’11 al 18 maggio per venire incontro a questa emergenza.

Potete vedere il trailer di Stargirl cliccando QUI.