The Flash – Ron Livingston sarà Henry Allen

Nella tarda serata di ieri, Variety ha confermato che Ron Livingston (Office Space, The Conjuring, Boardwalk Empire) si è unito al cast di The Flash nei panni di Henry Allen (il padre del protagonista Barry Allen) sostituendo Billy Crudrup che lo aveva interpretato in Zack Snyder’s Justice League.

The Flash – Ron Livingston e le altre aggiunte al cast

Ron Livingston non è l’unica aggiunta al cast del film, che ricordiamo sarà diretto da Andy Muschietti (IT) e le cui riprese dovrebbero partire ad aprile. Sempre Variety riporta l’ingresso nel cast di Ian Loh, che interpreterà un giovane Barry, e Saroise-Monica Jackson e Rudy Mancuso in ruoli non meglio specificati.

Nelle scorse settimane erano stati invece confermati gli ingressi di Maribel Verdú (Y Tu Mama Tambien) nei panni di Nora Allen e soprattutto quello di Sasha Calle nei panni di Supergirl.

The Flash, quello che sappiamo sul film

Gli ultimi aggiornamenti ufficiali riguardanti di The Flash sono arrivati lo scorso agosto durante il DC FanDome. Una delle prime novità confermate da Andy Muschietti è che Barry non indosserà la “corazza” vista in Justice League ma avrà un nuovo costume.

Il regista aveva confermato, pur non scendendo nei dettagli, che Ben Affleck comparirà nel film ritornando ad interpretare Batman affiancato anche da Michael Keaton nella parte di un altro Cavaliere Oscuro quello visto nei due seminali film realizzati da Tim Burton nel 1989 e nel 1992.

Il regista aveva poi confermato che entrambi i Batman avranno parti sostanziose nel film quindi non si tratta di semplice cammei. Queste rivelazioni trovano riscontro con quelle fatte qualche settimana prima riguardanti il tono del film: il regista di IT aveva confermato che al centro della trama del film ci sarà il viaggio nel tempo. Barry Allen tornerà indietro nel tempo per cercare di salvare sua madre ha detto il regista, tenendoci però a sottolineare come sarà un film con tanta azione e molto spettacolare ma anche una parte legata ai sentimenti.

Muschietti aveva poi chiarito che The Flash è un film dove c’è un unico universo o meglio tutti gli universi cinematografici sono validi. Una scelta inclusiva in cui tutto quello che abbiamo visto esiste. Pare quindi assodata la scelta di voler spingere sull’idea di un Multiverso multimediale dove discreta è stata la prova fatta lo scorso anno con il crossover televisivo Crisi sulle Terre Infinite in cui proprio i Flash si erano ritrovati faccia a faccia.