Sono state diffuse le uscite Disney+ e Star di luglio 2021 fra cui spiccano, in Accesso VIP, Jungle Cruise e il nuovo film dei Marvel Studios, Black Widow. Da segnalare anche Monsters & Co. La serie – Lavori in corso!.

Potete vedere tutti i contenuti Disney, Star, Marvel, Star Wars e National Geographic in esclusiva su Disney Plus. Per abbonarvi alla piattaforma potete cliccare qui.

Le uscite Disney+ e Star di luglio 2021

Le uscite Disney+ di luglio 2021

Monsters & Co. La serie – Lavori in corso! – dal 7 luglio

La serie seguirà le avventure di Tylor e Millie e sarà ambientata sei mesi dopo gli eventi che hanno mutato per sempre Mostropolis e il suo approvvigionamento energetico, non più basato sulle urla di terrore dei bambini, ma sulle loro risate. Potete vedere il trailer di Monsters & Co. La serie – Lavori in corso! nel nostro articolo dedicato.

Black Widow – dal 9 luglio con Accesso VIP

In Black Widow, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Trovate il trailer ufficiale del film nel nostro articolo dedicato. In attesa di Black Widow, recuperate il volume firmato da Mark Waid e Chris Samnee, Vedova Nera – Mai più Bugie su Amazon!

Turner e il casinaro – La serie – dal 21 luglio

Turner e il casinaro sarà un sequel della pellicola del 1989 citata in apertura. La serie TV sarà ambientata qualche anno dopo gli eventi del film e il protagonista sarà Josh Peck che interpreterà lo U.S. Marshall Scott Turner Jr., figlio di Scott Turner ovvero il personaggio interpretato da Tom Hanks, che alla morte del padre “eredita” il dogue de Bordeaux Hooch.

Spidey e i suoi fantastici amici – Corti – dal 21 luglio

Peter Parker, Gwen Stacy e Miles Morales formano il Team Spidey e insieme si imbarcano in eroiche avventure per proteggere la loro comunità e salvare la giornata, a chi è in difficoltà. Questa serie di corti animati introduce i bambini in età prescolare e le loro famiglie al mondo e ai personaggi di Spidey e dei suoi fantastici amici.

I segreti delle attrazioni Disney – dal 21 luglio

Guarda oltre la magia dei parchi Disney per scoprire / Segreti delle Attrazioni Disney! Dai produttori esecutivi Dwayne Johnson, Dany Garcia e Brian Volk-Weiss, I Segreti delle Attrazioni Disney racconta come gli Imagineers abbiano riempito la Haunted Mansion con 999 fantasmi, come la Twilight Zone Tower of Terror si sia trasformata in Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! (sfidando la gravità) e perché Space Mountain abbia impiegato cosi tanto tempo per il lancio. Dagli anni ’50 a oggi, da “Jungle Cruise” a “it’s a small world” a “Star Wars: Galaxy’s Edge”, le attrazioni dei parchi Disney hanno stupito milioni di persone. E questa è la storia di come ci sono riusciti. Dalle attrazioni dei Parchi Disney che più conosci. Alle storie vere che non conosci.

Jungle Cruise – dal 30 luglio con Accesso VIP

Jungle Cruise è la divertente ed emozionante corsa lungo il Rio delle Amazzoni con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt rispettivamente nei panni dello spericolato capitano Frank Wolff e dell’intrepida ricercatrice, la dottoressa Lily Houghton. Jungle Cruise è ispirato alla celebre omonima attrazione dei parchi Disneyland. Trovate il trailer di Jungle Cruise nel nostro articolo dedicato.

Cip e Ciop: al parco – dal 28 luglio

Due piccoli combinaguai, Cip e Ciop vivono straordinarie avventure mentre cercano di godersi la vita in un grande parco cittadino. Il sempre ansioso Cip e il sognatore Ciop sono la coppia perfetta: sono migliori amici ma allo stesso tempo si punzecchiano a vicenda. Sempre alla ricerca di ghiande, il duo è affiancato da Pluto, Butch e da altri iconici personaggi Disney mentre affrontano piccoli e grandi bulli.

MARVEL STUDIOS LEGENDS EPISODIO 9: BLACK WIDOW – dal 7 luglio

Marvel Studios Legends ripercorre in modo appassionante le storie dei vari eroi e villain Marvel protagonisti delle prossime attesissime serie che debutteranno in anteprima su Disney+, ponendo le basi per le prossime avventure. L’episodio avrà come protagonista Black Widow.

MARVEL STUDIOS ASSEMBLED: IL DIETRO LE QUINTE DI LOKI – dal 16 luglio

Marvel Studios Assembled è una coinvolgente docuserie che mostra la creazione dei nuovi emozionanti show e dei film Marvel Studios in uscita nelle sale.

PUNTI DI SVOLTA CON ROBIN ROBERTS – dal 28 luglio

Unisciti a Robin Roberts e ad alcune delle donne più innovative di Hollywood e ascolta le loro testimonianze sugli incredibili viaggi intrapresi per raggiungere i propri obiettivi. Ogni episodio è una conversazione profonda e ricca di emozioni e ispirazione. Segui storie mai sentite prima su come queste pioniere si siano trovate faccia a faccia con la loro vulnerabilità. Scopri cosa hanno in comune e impara come le loro storie ed esperienze abbiano contribuito al cambiamento.

Amphibia Stagione 2

Bia Stagione 2

In attesa delle uscite ufficiali di luglio, recuperate le novità in arrivo a giugno 2021 su Disney+ con il nostro articolo dedicato.

Le uscite Star di luglio 2021

A TEACHER: UNA STORIA SBAGLIATA (Star Original) – dal 30 luglio

Esplorando le complessità e le conseguenze di una relazione clandestina, A Teacher: Una storia sbagliata segue la storia di Claire Wilson (Kate Mara), una giovane insegnante di un liceo di periferia del Texas e del suo studente, Erig Walker (Nick Robinson). Bella ed enigmatica, Claire è la nuova insegnante della Westerbrook High School. Insoddisfatta del suo matrimonio con il fidanzato dai tempi del college Matt Mitchell (Ashley Zukerman), lontana da suo fratello Nate Wilson (Adam David Thompson) e alla disperata ricerca di legami, Claire fa subito amicizia con la collega Kathryn Sanders (Marielle Scott). La vita di Claire cambia quando Eric, un affascinante studente dell’ultimo anno della sua classe di inglese, le chiede aiuto per preparare il suo test di ammissione al college. Popolare ed estroverso, Eric è il capitano della squadra di calcio, praticamente inseparabile dai suoi migliori amici, Logan Davis (Shane Harper) e Josh Smith (Dylan Schmid). Tutto sembra perfetto all’apparenza, ma Eric è costretto a destreggiarsi tra le pressioni della scuola, la domanda per il college e un lavoro part-time, il tutto mentre si prende, cura dei suoi due fratelli minori in modo che sua madre Sandy (Rya Ingrid Kihlstedt) possa portare avanti la famiglia. Quando Claire ed Eric iniziano a passare più tempo insieme, i confini vengono superati e inizia un sottile gioco di seduzione. Le conseguenze delle scelte di Claire diventano impossibili da ignorare per loro e per i loro amici e familiari.

Breeders – Genitori al limite

Son of Zorn Stagione 1

The Chi Stagione 1, 2 & 3

Hip Hop uncovered

Grey’s Anatomy Stagione 17 – dal 9 luglio

Vincitrice del Golden Globe Award nel 2007 per la migliore serie drammatica e nominata per diversi Emmyć, tra cui Miglior Serie Drama, Grey’s Anatomy è considerata una delle serie televisive più popolari del nostro tempo. Il medical drama, giunto alla sua diciassettesima stagione, segue Meredith Grey e il team di medici del Grey Sloan Memorial mentre affrontano quotidianamente decisioni di vita o di morte. I protagonisti cercano conforto l’uno nell’altro e, a volte, piu di una semplice amicizia. Insieme scoprono che nella medicina e nelle relazioni non tutto può essere bianco o nero.

Station 19 Stagione 3 & 4 – dal 21 luglio

Station 19 segue un gruppo di eroici vigili del fuoco di Seattle che mettono in gioco le loro vite e i loro cuori. L‘ultima serie dagli executive producer di Grey‘s Anatomy, Scanda e Le regole del delitto perfetto ci porta all‘interno del duro, affiatato e talvolta straziante mondo dei soccorritori più coraggiosi della città.

9-1-1 Stagione 3 & 4 – dal 9 luglio

Nella terza stagione, i soccorritori sono chiamati all’azione quando un enorme tsunami colpisce Santa Monica. Dopo essersi ferito durante il lavoro nella seconda stagione, Buck lotta per ricongiungersi alla squadra, mentre un mistero viene svelato quando Athena riflette su come è diventata una poliziotta. Nella quarta stagione, quando la diga della Hollywood Reservoir si rompe, il 118 deve correre in azione mentre una frana provoca caos in tutta la città e minaccia un luogo di fama mondiale. Nel frattempo, Athena è determinata a lasciarsi alle spalle le sue ferite fisiche ed emotive e tornare in servizio a tutti gli effetti: Maddie e Chimney si preparano alla nascita del loro bambino; Hen inizia la scuola di medicina e Buck scopre uno scioccante segreto di famiglia.

Alita – Angelo della battaglia – dal 9 luglio

Dai registi visionari James Cameron (Avatan e Robert Rodriguez (Sin City), arriva Alita – Angelo della battaglia, un’avventura epica di speranza ed emancipazione.

War of the Worlds Stagione – dal 21 luglio

Quando gli astronomi rilevano una trasmissione proveniente da un’altra galassia, è la prova definitiva di una vita extraterrestre intelligente. Nel giro di pochi giorni, l’umanità viene spazzata via e, mentre navi aliene appaiono nel cielo, i sopravvissuti si pongono tutti una domanda: chi sono questi aggressori e perché sono determinati a distruggerci?

Legion Stagione 1, 2 & 3 – dal 28 luglio

LEGION -- "Chapter 1" (Airs Wednesday, February 8, 10:00 pm/ep) -- Pictured: (l-r) Katie Aselton as Amy, Dan Stevens as David Haller. CR: Chris Large/FX

Legion racconta la storia di David Haller, un giovane uomo tormentato a cui da bambino è stata diagnosticata la schizofrenia. Trasportato da un istituto psichiatrico all’altro, all’età di 30 anni, David si innamora di una bella e problematica ragazza di nome sya, Dopo un incontro sorprendente con lei, è costretto ad affrontare la scioccante possibilità che le voci che sente e le visioni che vede possano essere reali. Con l’aiuto di Syd e di un team di specialisti che possiedono anch’essi doni unici e straordinari, David, scopre una verità profondamente repressa: è stato perseguitato per tutta la vita da un parassita maligno dal potere inimmaginabile.

I love shopping – dal 16 luglio

"CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC"..Isla Fisher..Ph: Robert Zuckerman..© Touchstone Pictures and Jerry Bruckheimer, Inc. All Rights Reserved..

Rebecca Bloomwood (Isla Fisher) è una ragazza che vive a New York, amante del divertimento e molto brava a fare shopping, forse un po’ troppo brava. Sogna di lavorare per la sua rivista di moda preferita, fino a quando, ironia della sorte, non trova lavoro come giornalista di una rubrica di consigli per una rivista finanziaria pubblicata dalla stessa azienda. A quel punto, farà di tutto per evitare che il suo passato da maniaca dello shopping rovini il suo futuro.

Atto di fede – dal 23 luglio

Quando John, il figlio di Joyce Smith, cade in un lago ghiacciato, ogni speranza sembra perduta. Ma mentre John giace senza vita, Joyce rifiuta di arrendersi, e la sua ferma convinzione ispira le persone intorno a pregare con lei per la vita del figlio. Basato sull’incredibile storia vera dell’incrollabile devozione di una madre, Atto di Fede è un avvincente monito su come la fede e l’amore possano portare una montagna di speranza, e talvolta anche un miracolo.

Chronicle – dal 2 luglio

In questo thriller coinvolgente, tre amici del liceo fanno una scoperta straordinaria in una caverna sotterranea e acquisiscono improvvisamente capacità soprannaturali. Possono spostare o distruggere oggetti con la mente e possono addirittura volare. Ma quando scherzi innocenti lasciano il posto ad acrobazie più pericolose, le loro vite sfuggono sconsideratamente al controllo, portando a un climax esplosivo e mozzafiato!

Allarme Rosso – dal 23 luglio

Nel mezzo di una crisi globale, la USS Alabama riceve un ordine non confermato di lanciare i suoi missili nucleari – dando inizio alla terza guerra mondiale. La tensione sale rapidamente quando il rispettato comandante del sottomarino (Gene Hackman) e il suo brillante primo ufficiale (Denzel Washington) si scontrano sulla efficacia dei loro ordini… combattendo l’uno contro l’altro per il controllo del sottomarino!

Le uscite National Geographic di luglio 2021

Race to the Centre of the Earth – dal 14 luglio

Race to the Center of the Earth è un reality show che segue quattro squadre in diverse parti del mondo alle prese con un viaggio duro e complicato per essere i primi a raggiungere il centro del pianeta, situato nel mezzo di un oceano.

