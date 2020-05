The Joker, Iron Studios annuncia una nuova statua

The Joker è il soggetto scelto dai Brasiliani di Iron Studios per la loro nuova statua in scala 1/3. Questa enorme riproduzione appartiene alla linea Prime Scale 1:3 – DC Comics Series e riproduce il malvagio criminale in una delle sue più classiche raffigurazioni. Si tratta di una statua realizzata completamente in resina alta ben 85 cm dal peso stimato di 15 kg, un vero pezzo da novanta! Tra i soggetti che hanno ispirato alcuni elementi di questa opera notiamo subito i riferimenti a “Batman: Death of The Family“, un ciclo a fumetti di 22 numeri datati 2012 scritto da Scott Snyder.

Batman: Morte della Famiglia è un’opera del 2012 scritta da Scott Snyder. Per più di un anno, la città di Gotham City è stata in pace. Il principe del crimine, Joker, ha lasciato con fatica i vicoli di Gotham, dopo essere stato sfregiato e mutilato da un folle che gli ha reciso via la pelle dal volto. Con Joker fuori dai giochi sia Batman che i suoi fidati alleati hanno atteso, tra l’inquietudine e l’attenzione, il momento in cui si sarebbe fatto rivedere. Ed ecco infatti che Joker torna a Gotham, con un desiderio di vendetta e follia ancora più forti di prima. Ma le attenzioni del Clown non sembrano essere rivolte verso il crociato incappucciato, non direttamente….Joker ha deciso di colpire tutti gli alleati di Batman: Il Commissario Gordon, Alfred e tutto il resto della Bat-famiglia. Ed è così che il folle criminale scatenerà il più imprevedibile attacco mai compiuto ad un alleato di Batman.

La statua di Iron Studios vede un Joker posizionato sopra un Gargoyle pieno di dinamite, con un ginocchio piegato in avanti e il Braccio destro appoggiato sopra mentre impugna la sua pistola giocattolo con la bandierina “bang”. Il braccio sinistro è proteso verso dietro e impugna le iconiche carte da poker con il suo simbolo. Vero capolavoro di scultura è sicuramente il volto, dalle sembianze più classiche del personaggio, così come l’abito, il classico completo viola con panciotto verde. Questa stupenda statua includerà una testa alternativa (omaggio all’opera Death of the Family), e due mani intercambiabili con accessori differenti.

The Joker Prime Scale 1:3 è disponibile in preordine su sideshow.com al prezzo di 990,00 € con uscita stimata per il mese di Marzo 2021.