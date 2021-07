Il noto fumettista britannico e la piattaforma di streaming tornano a collaborare con un progetto nuovo di zecca intitolato King of Spies. Prima di essere tramutata in serie TV, la storia sarà adattata in una graphic novel scritta da Millar e disegnata da un artista non ancora annunciato.

King of Spies seguirà le vicende del più grande agente segreto inglese, Sir Roland King, intento ad affrontare il suo nemico più grande: la sua mortalità. Diagnosticato con un tumore al cervello e soltanto sei mesi di vita, Roland vuole fare di tutto per liberare il mondo in cui ha vissuto da corruzione e avidità ai massimi livelli.

Meet KING OF SPIES, a new project from Mark Millar and Netflix The story, first up as a graphic novel, follows Britain's greatest secret agent, who faces his deadliest enemy: his own mortality. When the world’s most dangerous man goes rogue, time to go after the REAL monsters… pic.twitter.com/GiqwHeRdKl — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 12, 2021

Userà il tempo a disposizione per fare la differenza con il suo particolare set di abilità e al tempo stesso riparare i danni che ha compiuto nella sua vita privata. Adesso è giunto il momento di dare la caccia ai veri mostri.

King of Spies, arriva la nuova graphic novel di Millar

Per Millar si tratta di un grande ritorno allo spy thriller dopo il successo di Kingsman. La collaborazione tra il fumettista e Netflix ha avuto iniziato nel 2017, dando vita al celebre Millarworld. Quest’anno ha fatto il suo debutto sulla piattaforma la serie TV Jupiter’s Legacy, cancellata però dopo una sola stagione a fronte di un budget milionario.

In ogni caso l’universo narrativo continuerà con uno spin-off, Super Crooks, e Millar ha di recente confermato lo sviluppo di un adattamento televisivo dei suoi libri, The Magic Order. Tanta carne al fuoco, dunque, per i fan delle sue opere.