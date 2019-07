The Last God: nuova storia DC Comics disegnata da un italiano

E' stato annunciato da DC Comics il nuovo progetto The Last God, nuovo fumetto fantasy che sarà disegnato da un artista italiano.

The Last God è il nuovo fumetto della DC Comics, che sarà presto pubblicato sotto la divisione Black Label. Nato dal talento di Phillip Kennedy Johnson (già autore di Adventure Time), questa nuova opera è disegnata dall’artista italiano Riccardo Federici e colorata da Dean White.

Riccardo Federici, artista romano classe 1976, ha esordito nel 2005 con La Madonna del Pellini, scritto da François Rivière e distribuito in Italia da Star Comics. In seguito ha disegnato il secondo volume di Saria, in italia pubblicato da Panini Comics e poi ha debuttato sul mercato americano e contemporaneamente nella DC Comics disegnando il primo numero di Batman: The Murder Machine, albo che fa parte dell’evento Dark Nights: Metal scritto da Scott Snyder e disegnato da Greg Capullo.

La storia di The Last God parla di un regno che dovrà fare i conti con i demoni del proprio passato. La sinossi, diffusa dallo stesso autore, parla di una compagnia di leggendari avventurieri salvò il proprio mondo uccidendo il demone tiranno Mol Uhltep, ovvero “l’ultimo Dio” del titolo. Dopo la sua caduta, il regno cominciò a vivere un’era di pace e prosperità. Ma dopo una generazione, dopo la morte del leader della compagnia di avventurieri, i suoi successori scoprono una terribile bugia: Mol Uhltep è ancora in vita. I giovani eroi dovranno indagare e svelare i segreti che i loro genitori hanno cercato di nascondere per anni. I giovani si impegneranno a finire ciò che il loro leader ha iniziato trent’anni prima, sconfiggendo definitivamente il demone tiranno Mol Uhltep.

The Last God sarà composto da 12 numeri e sarà pubblicato il 30 ottobre 2019 negli Stati Uniti. Attualmente non sappiamo ancora quando sarà pubblicato in Italia, ma vi terremo aggiornati su tutte le novità.