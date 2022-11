Si fanno insistenti le voci online secondo la possibile data di inizio della serie tv per HBO di The Last of Us, ispirata al videogioco omonimo realizzato da Naughty Dog. E non pare essere nemmeno troppo lontana rispetto a quanto si legge.

The Last of Us: spunta una data di inizio per la serie tv HBO

Difatti pare che la serie tv con Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie) potrebbe debuttare a partire dal 15 gennaio 2023, giusto in tempo per dare il via al nuovo anno col botto.

Come di consueto si attendono aggiornamenti e comunicati ufficiali da pare degli addetti ai lavori, pertanto restate tra le nostre pagine per restare informati. Nel frattempo riproponiamo il teaser trailer diffuso a fine settembre:

La serie tv esordirà in Italia nel 2023 e, come riportato nel nostro precedente articolo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in Italia.

Eccovi la prima sinossi della serie:

La storia di The Last Of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Quello che inizia come un lavoretto facile si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

La prima stagione della serie TV di The Last of Us, composta da dieci episodi, sarà prodotta da Craig Mazin, autore della miniserie Chernobyl, oltre che dal co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann. I due registi saranno Jasmila Žbanić e Ali Abbasi. Proprio Druckmann ha voluto stuzzicare i fan su Twitter postando il seguente messaggio: “Non avete ancora visto nulla”.

Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e l’astro nascente britannico Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

Uscito nel 2013 su PlayStation 3, The Last of Us è diventato in breve tempo uno dei videogame più amati e venduti di sempre dell’ammiraglia Sony. Naughty Dog ne ha poi realizzato una remastered per PS4, contenente il DLC su Ellie, e circa un mesetto fa ha annunciato l’arrivo del remake per PS5 (potete acquistarlo su Amazon) e PC, previsto per il 2 settembre 2022. Nel frattempo su SKY e NOW i fan possono gustarsi anche House of the Dragon, spinoff di Game of Thrones: