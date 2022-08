In attesa di conoscere con esattezza la data di uscita di The Last of Us, arriva la conferma: l’adattamento televisivo del celebre videogame targato Naughty Dog arriverà anche in Italia nel 2023 e sarà visibile su SKY e NOW. Continua dunque questa strategia di distribuzione dal momento che HBO Max non è ancora attivo nel nostro Paese.

La serie di The Last of Us

La serie di The Last of Us arriverà su SKY e NOW in Italia

Grazie a un primo teaser diffuso nella giornata di ieri, i fan hanno potuto dare un’occhiata alle atmosfere post apocalittiche della serie TV che sembrano ricalcare alla perfezione quelle del videogame. Pedro Pascal si cala alla perfezione nel ruolo di Joel, ripetendo una celebra frase del videogame: “You don’t know what loss is”, rivolgendosi alla Ellie interpretata da Bella Ramsey. nel cast della serie ci saranno anche Troy Baker e Ashley Johnson, che nei videogame hanno doppiato Joel e Ellie, ma al momento non si conoscono ancora i rispettivi ruoli.

La prima stagione della serie TV di The Last of Us, composta da dieci episodi, sarà prodotta da Craig Mazin, autore della miniserie Chernobyl, oltre che dal co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann. I due registi saranno Jasmila Žbanić e Ali Abbasi. Proprio Druckmann ha voluto stuzzicare i fan su Twitter postando il seguente messaggio: “Non avete ancora visto nulla”.

First look! Nico Parker (Sarah), Bella Ramsey (Ellie), Pedro Pascal (Joel) and Nick Offerman (Bill) in HBO's The Last of Us! pic.twitter.com/4NWissH7zL — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) August 21, 2022

Uscito nel 2013 su PlayStation 3, The Last of Us è diventato in breve tempo uno dei videogame più amati e venduti di sempre dell’ammiraglia Sony. Naughty Dog ne ha poi realizzato una remastered per PS4, contenente il DLC su Ellie, e circa un mesetto fa ha annunciato l’arrivo del remake per PS5 (si può già ordinare su Amazon) e PC, previsto per il 2 settembre 2022. Nel frattempo su SKY e NOW i fan possono gustarsi anche House of the Dragon, spinoff di Game of Thrones.