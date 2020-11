The Mandalorian e l’omaggio ad una… action figure

La season premiere della seconda stagione di The Mandalorian è stata, come prevedibile, piena zeppa di easter-egg dedicati al mondo di Star Wars e non solo. Fra questi uno è sicuramente singolare perché dedicato ad una action figure, una delle più rare dedicate al franchise.

Attenzione la seguente news contiene spoiler per il primo episodio di The Mandalorian Stagione 2!

Arriva su Tattoine, il Mandaloriano stringe una precaria alleanza con lo “sceriffo” Cobb Vanth. Questi è in possesso di una armatura mandaloriana e, per ben due volte, utilizza il razzo del suo jet pack piegandosi in una posizione decisamente innaturale. Si tratta in realtà di un omaggio ad una rarissima figure di Boba Fett che Kenner avrebbe dovuto produttore nel 1976 ma che rimase solo un prototipo in quanto il razzo venne ritenuto pericoloso e la figure non venne mai realizzata.

Ci sono pochissimi prototipi in circolazione di questa particolarissima figure che di fatto è uno dei pezzi più ambiti dai collezionisti. L’ultimo di questi rari esemplari è riapparso a giugno 2020 ed è stato venduto per ben 225.000 dollari su ebay!

The Mandalorian Stagione 2 ha debuttato lo scorso 30 ottobre su Disney+.

