The Mandalorian stagione 3: le riprese ad aprile

La terza stagione The Mandalorian dovrebbe iniziare la produzione questa primavera, secondo un aggiornamento del sito Film & Television Industry Alliance (FTIA) la serie tv Disney+ dovrebbe cominciare la lavorazione della nuova stagione ad aprile, presso i teatri di posa in California.

Tutto Star Wars con film, serie animate e serie TV è disponibile su Disney+ dove trovate anche numerosi documentari e dietro le quinte delle vostre serie preferite.Per iscrivervi con abbonamento mensile o annuale scontato potete utilizzare questo link.

FTIA, sito che ospita un network di produzioni e annovera il database più esteso delle preproduzioni al mondo, ha aggiornato la sua pagina dedicata a The Mandalorian (la puoi vedere qui), pubblicando come data di avvio delle riprese il 5 aprile 2021. Secondo quanto riportato da FTIA le riprese dovrebbero svolgersi a Los Angeles e vedranno la presenza sul posto di Jon Favreau, creatore della serie, e il produttore esecutivo Dave Filoni.

Secondo quanto dichiarato da Favreau alla trasmissione di ABC Good Morning America, la terza stagione vedrà il ritorno di Din Djarin e sarà in produzione, per lo meno per quel che riguarda le riprese, subito dopo la chiusura della preproduzione de Il libro di Boba Fett. Questo significa che la pre produzione della nuova serie spinoff dedicata a Boba Fett sarà conclusa, covid permettendo, entro il 5 aprile 2021.

Stando a queste informazioni l’universo seriale di Star Wars appare come una macchina in costante movimento, con numerosi progetti avviati e in via di sviluppo. Infatti l’intricato percorso tracciato da Filoni e Favreau prevederà, come rivelato lo scorso Investor’s day, Star Wars: Ahsoka e Star Wars: Rangers of the New Republic altre due serie ambientate nello stesso periodo di The Mandalorian. L’aspetto più elettrizzante di questo nuovo corso sarà l’aspetto corale, che prevederà l’arrivo di un evento crossover tra queste nuove serie.

Secondo quando detto, e se non vi saranno ulteriori ritardo dovuti alla pandemia, la nuova stagione tre di The Mandalorian potrebbe arrivare su Disney+ all’inizio del 2022. Per quel che riguarda le tempistiche de Il libro di Boba Fett, Star Wars: Ahsoka e Star Wars: Rangers of the New Republic non ci sono ancora novità all’orizzonte.