The Midnight Gospel, da Pendleton Ward la serie animata per adulti su Netflix. Online il trailer.

The Midnight Gospel è la nuova serie animata dal creatore di Adventure Time, Pendleton Ward, in arrivo su Netflix. Online il nuovo, psichedelico trailer della serie in arrivo ad aprile.

Chi ha seguito ed amato Adventure Time sin dalla sua prima puntata andata in onda su Cartoon Network nel 2010, sa bene quanto spesso i suoi episodi potessero essere psichedelici e colorati. La serie animata creata da Pendleton Ward era destinata ad un pubblico composto perlopiù da bambini e ragazzi, trattando sovente tematiche legate all’adolescenza; tuttavia, tra le dolci caramelline di Dolcelandia, teneri cani-iridelli, l’irreprensibile e coraggioso Finn l’Avventuriero ed un generale clima vivace e da favola, faceva capolino qua e là anche un umorismo più maturo, con scene che talvolta potevano spiazzare anche un adulto e citazioni e easter eggs che solo chi ha vissuto la cultura pop degli ultimi 30 anni avrebbe potuto cogliere.

Con il trailer della serie annunciata per Netflix, The Midnight Gospel, sembra che assisteremo ad un’evoluzione del genere in chiave più matura, dove rivivono tuttavia ancora una volta gli elementi tipici delle creazioni di Pendleton Ward, come le ambientazioni post-apocalittiche o le animazioni vibranti di colore. Realizzata da quest’ultimo e da Duncan Trussell (comico noto per il podcast Duncan Trussell Family Hour), la serie animata approderà sulla piattaforma streaming il 20 aprile 2020 e sarà composta da otto episodi della durata di trenta minuti ciascuno.

Con un teaser ufficiale che ha tutta l’aria di un trip allucinogeno ed alcune immagini promozionali in cui è possibile già percepire quali saranno i toni del cartoon, The Midnight Gospel è chiaramente un prodotto animato per adulti che si colloca tra serie quali Bojack Horseman, Rick and Morty o Bigmouth, con scene dai contenuti sessuali espliciti, sangue e imprecazioni a go-go.

La serie segue le vicende di Clancy, uno “spacecaster” che vive in un universo chiamato The Chromatic Ribbon e che abbandonerà il comfort della propria casa extra-dimensionale per andare ad intervistare gli abitanti degli universi simulati che lui stesso ha creato tramite un biocomputer (il quale ha tutta l’aria di una grossa vagina). L’obiettivo: fare un mucchio di soldi pubblicando le interviste nel suo podcast chiamato The Midnight Gospel. Il colpo di scena: nulla è come Clancy si aspettava che fosse e sembra che nel multiverso stia accadendo davvero di tutto.

L’appuntamento con The Midnight Gospel è per il 20 aprile su Netflix.