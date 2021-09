The Seven Deadly Sins: Cursed by Light (Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi) il più recente film anime del franchise di The Seven Deadly Sins creato da Nakaba Suzuki, ha finalmente una data d’uscita.

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light arriverà su Netflix il 1 ottobre 2021.

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light, trailer e data d’uscita su Netflix

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light è uscito in Giappone il 2 luglio e ha guadagnato 122 milioni di yen (circa 1,10 milioni di dollari) classificandosi al terzo posto nel suo weekend di apertura. Inoltre, il film ha venduto 98.000 biglietti nei primi tre giorni, incluso il venerdì.

Per quanto riguarda la storia è completamente originale, quindi non ha nulla a che vedere con il manga o con l’anime e la trama è ambientata dopo gli eventi di The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement.

Netflix descrive così il film:

Meliodas e i suoi amici rientrano in azione quando la nuova era di pace è minacciata da una potente alleanza magica che potrebbe rappresentare la fine per tutti.

Studio DEEN ha animato il film. Takayuki Hamana si è occupato della regia e Rintarou Ikeda della sceneggiatura. Kohta Yamamoto e Hiroyuki Sawano hanno composto la musica.

Il cast principale ritorna ancora una volta: Yuuki Kaji è la voce di Meliodas e Zeldris, Sora Amamiya è Elizabeth mentre Gelda è doppiata da Yuko Kaida. Si uniscono al cast Yuuichi Nakamura (Dahlia) e Shinichirou Kamio (Dubs).

Questo il trailer ufficiale:

The Seven Deadly Sins: manga e anime

The Seven Deadly Sins – Nanatsu no taizai (I sette peccati capitali) è scritto e disegnato da Nakaba Suzuki, serializzato su Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha dal 10 ottobre 2012 e concluso con il numero 41 lo scorso maggio.

In Italia la serie è pubblicata dalla Star Comics che descrive così la trama:

Si narra che sette temibili guerrieri, conosciuti come i Seven Deadly Sins, tramarono per rovesciare un pacifico regno nelle terre di Britannia. Da allora nessuno li ha più visti. Dieci anni dopo, convinta della loro innocenza e sicura che siano sopravvissuti, una giovane fanciulla si mette sulle loro tracce: nuovi temibili nemici minacciano il regno e i sette “peccatori” sono la sua unica speranza!

La Star Comics ha recentemente pubblicato anche il prequel, Original sin. The seven deadly sins che racconta la nascita dei Seven Deadly Sins e che potete ordinare da Amazon!