The Suicide Squad: Margot Robbie parla del suo rapporto con John Cena

Margot Robbie riprenderà il suo ruolo di Harley Quinn in The Suicide Squad – Missione Suicida, il sequel di Suicide Squad del 2016 di David Ayer, scritto e diretto da James Gunn, che arriverà nelle sale e su HBO Max il 6 agosto, mentre John Cena interpreterà Peacemaker.

A quanto pare i due attori si conoscevano ben prima delle riprese di The Suicide Squad ed erano molto vicini. Ma vediamo più nel dettaglio.

Margot Robbie e John Cena: la loro storia

Margot Robbie e John Cena sono stati ospiti, insieme al regista James Gunn, al Jimmy Kimmel Live. Nel corso della puntata Anthony Anderson ha chiesto a Robbie di spiegare che relazione ci fosse tra le e Cena e, testuali parole dell’attrice, da giovane era ossessionata da lui, tanto che si è travestita dall’attore per il suo 21° compleanno. Non solo: nella sua camera da letto ha custodito per due anni una sagoma di cartone a grandezza naturale di John Cena.

Margot Robbie ha anche svelato a un Cena alquanto agitato, che non era certa se gli avrebbe rivelato questa storia o meno durante le riprese di The Suicide Squad.

“Inizialmente ho pensato lo terrò solo per me, non glielo dirò, sarebbe un modo strano di iniziare il nostro rapporto di lavoro e di amicizia, e poi cinque secondi dopo averlo incontrato gli ho detto «Dormivo in una stanza con una tua sagoma a grandezza naturale!» Quando Anderson ha notato che è imbarazzante dormire in una stanza con la tua ragazza mentre un’immagine a grandezza naturale guarda, Cena ha detto: «In mia difesa, probabilmente indossavo dei pantaloncini di jeans»”.

Questo il video completo:

Ricordiamo che quella di The Suicide Squad – Missione Suicida sarà la terza apparizione di Margot Robbie nei panni della famosa Harley Quinn, uno dei personaggi più apprezzati dell’intero DC Extended Universe, dopo l’originale Suicide Squad e il suo film solista Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, il cinecomic di Cathy Yan uscito lo scorso anno.

John Cena è apparso di recente nell’ultimo sequel di Fast & Furious F9 nel ruolo di Jakob, il fratello allontanato di Dominic e Mia Toretto e in The Suicide Squad – Missione Suicida riprenderà il suo ruolo di Peacemaker, ma non solo. L’attore comparirà anche nella prossima serie HBO Max intitolata proprio Peacemaker prodotta da Gunn e che uscirà a gennaio 2022. La serie esplorerà la storia di Peacemaker e perché, secondo Cena, Peacemaker “fa schifo” come eroe.

Al cast si uniranno anche Steve Agee (uno degli attori feticcio di James Gunn) nei panni del guardiano di un penitenziario John Economos (oltre ad impersonare anche King Shark), Viola Davis che ritornerà a essere Amanda Waller, Danielle Brooks che interpreterà invece Leota Adebayo e Robert Patrick che sarà Auggie Smith. Tornerà anche Jennifer Holland nei panni di Emilia Harcourt e Chris Conrad nel ruolo di Vigilante.

