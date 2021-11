The Suicide Squad – Missione Suicida, recensione home video

Grazie a Warner Bros. arriva puntuale in home video The Suicide Squad – Missione Suicida. Vi avevamo parlato del film all’epoca della sua uscita nelle sale italiane (recuperate la nostra recensione) e di come avesse contribuito con la sua irriverente carica a riportare un po’ di spettatori al cinema dopo le chiusure forzate causate dalla situazione socio-sanitaria provocata dall’epidemia di Covid-19.

La pellicola non solo segnava il rilancio del franchise al cinema dopo la prova sottotono del 2016 firmata da David Ayer, ma anche l’esordio nell’Universo DC di James Gunn, estroso regista artefice di alcuni fra i maggiori successi della concorrenza e su cui molti fan riponevano giustamente speranze, ma anche qualche timore, a causa di uno stile e di un approccio sicuramente meno serioso rispetto allo standard di quelli che fino ad oggi sono stati i maggiori interpreti moderni, registicamente parlando, dei personaggi DC al cinema fra cui Zack Snyder, James Wan e Patty Jenkins.

The Suicide Squad – Missione Suicida, il film in breve

James Gunn spoglia di tutti i possibili orpelli il concept alla base della Suicide Squad, se volete saperne di più recuperate il nostro articolo dedicato, e realizza un cinecomics grottesco, coloratissimo ed esagerato. Il film si inserisce di prepotenza, e con un buon riscontro di pubblico e critica, in quel filone di pellicole “sperimentali” dell’Universo DC cinematografico (Birds of Prey, ma anche Shazam! e Wonder Woman 1984) che hanno cercato di trovare nuovi sbocchi creativi e un riscontro di pubblico più ampio di quelli dei semplici appassionati di fumetti. Ricordiamo inoltre che il film ha generato uno spin-off televisivo incentrato su Peacemaker, il personaggio interpretato da John Cena, che debutterà il prossimo gennaio negli Stati Uniti e James Gunn sembra essere coinvolto nello sviluppo di almeno un altro progetto legato ai personaggi DC.

Amanda Waller (Viola Davis), la terribile agente del governo degli Stati Uniti alla guida del progetto Task Force X, recluta nuovi membri per la sua squadra meglio nota come Suicide Squad. Il motivo è presto detto: si tratta di supercriminali che, in cambio di uno sconto sulla loro pena, compiono missioni sottocopertura e illegali per il governo. Nello specifico, la prossima missione è infiltrarsi nell’isola di Corto Maltese dove il nuovo regime ha ripreso dei segretissimi e pericolosissimi esperimenti nel laboratorio costruito all’epoca della Seconda Guerra Mondiale dai nazisti e denominato Jotunheim. Gli esperimenti hanno a che fare con l’altrettanto misterioso progetto Starfish.

Mentre sul campo si moltiplica la tensione fra i membri della squadra fra cui Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena) e il Colonello Rick Flag (Joel Kinnaman), a cui si unisce l’imprevedibilità della solita Harley Quinn (Margot Robbie), la verità sul progetto Starfish appare chiara e come al solito la Suicide Squad dovrà fare i conti fra la proverbiale zona grigia in cui opera e il codice morale dei suoi membri.

The Suicide Squad – Missione Suicida, la qualità audio/video

Per esaminare la qualità video dell’edizione home video The Suicide Squad – Missione Suicida dobbiamo partire dalla fotografia della pellicola: brillante, satura e impostata su contrasti cromatici che devono subito saltare all’occhio dello spettatore evidenziando il carattere “fumettoso” di personaggi e situazioni. Il tutto è reso egregiamente nella versione blu-ray standard tuttavia è impossibile notare come la compressione faccia perdere un po’ di smalto alla pellicola.

La codifica scelta è quella standard 1080p HD 16×9 con rapporto 1.85:1 tuttavia la scelta di includere in un solo disco sia il film (131 minuti circa) che i contenuti speciali, costringe ad una compressione maggiore facendo perdere al flusso video una certa compattezza e nitidezza. In qualche frangente infatti i neri mostrano delle sgranature, la messa a fuoco di oggetti e ambienti in secondo piano non è sempre puntuale, mentre dettagli e textures sono buoni ma non sempre nitidi. Stiamo ovviamente sottolineando particolari che solo un “occhio estremamente allenato” può cogliere perché nella sua interezza il film è comunque, visivamente, spettacolare.

Sorprendente è invece il comparto audio. Troviamo un DTS-HD Master Audio 5.1 sia per la traccia italiana che quella in inglese. A colpire è il perfetto bilanciamento fra musica, dialoghi e soprattutto effetti sonori. Questi ultimi in particolari costituiscono l’elemento che rende la visione di The Suicide Squad – Missione Suicida una esperienza davvero immersiva, al netto di poter usufruire della avvolgente traccia Dolby Atmos-TrueHD. C’è da segnalare che i sottotitoli in italiano sono quelli per non udenti.

A margine va anche menzionato l’adattamento italiano: buono ma non sempre efficace rispetto ai dialoghi originali. C’è da dire che il compito non era per nulla semplice vista la quantità di doppi sensi e termini ambigui utilizzati originariamente. Buona la scelta delle voci italiane fra cui spiccano Massimo Bitossi (Peacemaker) e soprattutto Luca Ward che doppia King Shark, doppiato in originale da Sylvester Stallone.

The Suicide Squad – Missione Suicida, la confezione e i contenuti speciali

Dal punto di vista della confezione, la versione di The Suicide Squad – Missione Suicida gentilmente fornitaci da Warner Bros. è quella Blu-Ray standard. Ci troviamo quindi per la mani il classico amaray blu elettrico con un art work semplice e minimale che richiama la locandina principale del film. Minimale è anche la serigrafia del disco, all’interno dell’amaray inoltre non è presente nessun booklet.

Per quanto riguarda invece la sezione degli extra, abbiamo a disposizione circa 90 minuti di contenuti speciali. Passati velocemente in rassegna i tre trailer in stile vintage (5 minuti circa), l’immancabile gag reel (10 minuti circa) e le scene estese e/o eliminate (8 scene totali, per circa 17 minuti), i contenuti speciali indugiano moltissimo (forse anche troppo) sulla “visione” del regista James Gunn per The Suicide Squad – Missione Suicida con contenuti quasi celebratori come The Way of the Gunn (circa 8 minuti) e Gotta Love the Squad (11 minuti circa) che dovrebbe presentare la serie a fumetti della Suicide Squad da cui trae ispirazione la pellicola ma risulta essere meno approfondito di altri contenuti simili inseriti negli extra delle edizioni home video di altri film DC al netto anche della presenza dello scrittore John Ostrander (che ha anche un cammeo nel film).

Per gli amanti di Gunn è sicuramente più pregnante la traccia con commento audio con il suo commento al film, una rarità ormai anche nelle edizioni home video. Al netto di queste considerazioni i contenuti speciali migliori rimangono: Bringing King Shark to Life (circa 5 minuti) e Starro: It’s a Freakin’ Kaiju! (circa 6 minuti) che esplorano la creazione di King Shark e del villain Starro fra CGI ed effetti pratici; e le 4 Scene Breakdowns (La Spiaggia, Il Campo Base, La Fuga di Harley e La Caduta di Jotunheim).

Si tratta di 23 minuti in cui finalmente si può apprezzare “concretamente” lo stile di James Gunn fra grande e metodica preparazione delle scene, ricerca continua della praticità contro l’abuso di effetti speciali. A margine c’è da segnalare che non sono presenti i sottotitoli in italiano per i contenuti speciali.