The Suicide Squad sarà il cinecomic definitivo, parola di James Gunn

L’uscita di The Suicide Squad, il nuovo film di James Gunn per Warner Bros., è ormai imminente. Il film uscirà infatti in Italia il prossimo 5 Agosto, un giorno in anticipo rispetto agli Stati Uniti, e il suo regista sembra essere più che soddisfatto e convinto del suo lavoro.

Il regista, già famoso per il proprio lavoro in Troma ma sopratutto per i due film sui Guardiani della Galassia dei Marvel Studios, è stato chiamato a lavorare in Warner poco dopo lo scandalo legato ad alcuni sui tweet scomodi di diversi anni che hanno portato al licenziamento da Disney. La casa di Topolino è successivamente tornata sui suoi passi, restituendogli il franchise dei Guardiani (il cui terzo film dovrebbero iniziare a fine 2021).

In questi giorni, Gunn è stato ospite del Jimmy Kimmel Live! insieme a Margot Robbie e John Cena, per l’occasione vestito dal Peacemaker che interpreterà non solo nella pellicola ma anche nella serie tv che lo vedrà protagonista su HBO Max. Il regista ha raccontato la sua intenzione di realizzare con The Suicide Squad il cinecomic definitivo.

Volevo con tutto me stesso fare il film di supereroi definitivo, e ho dato vita a questa Suicide Squad ispirandomi ai miei fumetti preferiti del gruppo, quelli scritti da John Ostrander, in cui uno sgangherato gruppo di criminali viene reclutato come carne da cannone dagli Stati Uniti per delle operazioni da Black Ops, affidandogli delle missioni suicide in cui la maggior parte di loro muore. Questa formazione della Suicide Squad viene incaricato di raggiungere Corto Maltese, un’isola inventata della costa argentina, per fermare una ribellione.

The Suicide Squad sarà dunque un omaggio ai fumetti di Ostrander, ma in una chiave del tutto assurda e in pieno stile Gunn. Il regista ha più e più volte dichiarato di non affezionarci troppo ai personaggi, dato che ci dovremo aspettare una bella dose di morti all’interno del gruppo, avendo avuto carta bianca da Warner per lo sfruttamento dei personaggi. La Suicide Squad ha già avuto un proprio adattamento cinematografico, diretto da David Ayer, che potete recuperare su Amazon. Nel film del 2016, abbiamo fatto la conoscenza dell’Harley Quinn di Margot Robbie che tornerà nella pellicola di Gunn, forse per l’ultima volta.

The Suicide Squad, diretto e scritto da James Gunn, vedrà nel cast Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag), Michael Rooker (Savant), Flula Borg (Javelin), David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Margot Robbie (Harley Quinn), Daniela Melchior (Ratcatcher 2), Idris Elba (Bloodsport), Mayling NG (Mongal), Peter Capaldi (The Thinker), Alice Braga (Solsoria), Sylvester Stallone (King Shark), Pete Davidson (Blackguard), Nathan Fillion (TDK), Sean Gunn (Weasel), Jai Courtney (Captain Boomerang) e John Cena (Peacemaker), insieme a Steve Agee, Taika Waititi e Storm Reid.