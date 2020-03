Thomas Middleditch sarà il protagonista di B Positive il nuovo show di Marco Pennette e Chuck Lorre

Thomas Middleditch, la star di Silicon Valley, sarà il protagonista della nuova commedia della CBS ‘B Positive‘. Dietro questa nuova serie ci sono Marco Pennette (conosciuto per la serie Mom) e Chuck Lorre, il creatore delle due serie di culto Due uomini e mezzo e The Big Bang Theory; entrambi anche produttori esecutivi di questa nuova situation comedy.

Nel cast, insieme a Thomas Middleditch, troveremo Annaleigh Ashford (anche ballerina e cantante) che si è sempre divisa tra teatro e televisione (American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace, Masters of Sex, God Friendend Me).

La trama di B Positive seguirà la vita di Drew, un terapista che si guadagna da vivere cercando di risolvere i problemi degli altri. Il protagonista sarà una persona colta, istruita e amante della lettura. Queste sue caratteristiche faranno da contraltare alla sua mancanza di abilità sociali a tal punto da renderlo quasi misantropo.

Dal punto di vista della vita familiare, Drew sarà un padre divorziato alla ricerca di un donatore di rene. Questa sua ricerca lo porterà ad incrociare la sua strada con quella di Gina (Annaleigh Ashford), una sua vecchia conoscenza che deciderà di aiutarlo offrendosi come donatrice volontaria. Quest’inaspettato volgere degli eventi cambierà le vite dei due personaggi.

Un ruolo che capita al momento giusto alla star di Silicon Valley, serie conclusasi l’anno scorso e che ha fatto guadagnare a Thomas Middleditch una nomination agli Emmy Awards nel 2016. Negli ultimi anni l’attore canadese ha lavorato anche al cinema: Godzilla II: King of the Monsters, Zombieland – Doppio colpo, e quest’anno si sta esibendo in tutto il paese insieme a Ben Schwartz nella commedia improvvisata per due uomini Middleditch & Schwartz.

CBS non ha ancora diffuso una data di lancio dello show. Nel cast troveremo anche Kether Donohue (che ha dato prova delle sue qualità comiche nella serie You’re the Worst) e Sara Rue, all’epoca star di Perfetti ma non troppo.