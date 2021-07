Tigers: poster e trailer in italiano del film di Ronnie Sandhal

Ronnie Sandahl, sceneggiatore di Borg McEnroe (lo trovate in Blu-Ray qui su Amazon), torna a raccontare il risvolto intimista e psicologico dello sport dirigendo Tigers, il film distribuito da Adler Entertainment nelle sale dal 22 luglio e liberamente ispirato alla storia dell’ex calciatore prodigio Martin Bengtsson.

Il racconto di un’ossessione, ma anche della disciplina necessaria a raggiungere obiettivi, del coraggio e dell’onestà verso se stessi. Nelle parole del regista, Tigers: “è una storia sulle tigri del mondo del calcio. Su uomini giovani e ammirati, rinchiusi in gabbie dorate, addomesticati fino a diventare marchi”.

Tigers: informazioni sul film, poster e trailer

Ronnie Sandhal è sceneggiatore, regista e autore ed ha lavorato a una trilogia di film su sport e psicologia: oltre a Tigers ha scritto

anche la sceneggiatura di Borg McEnroe (2017) e del prossimo dramma sulla ginnastica Perfect, diretto da Olivia Wilde. Martin Bengtsson ha raccontato la sua vicenda nel libro Nell’ombra di San Siro (In The Shadow of San Siro), pubblicato nel 2007: la storia di come il sogno di una vita si è trasformato in un incubo e delle circostanze esterne e interne che, combinate, lo hanno portato alla depressione e al crollo mentale.

Qui in basso, vi mostriamo il poster ufficiale del film Tigers:

Nel cast del film, oltre ad Erik Enge nei panni di Bengtsson, anche Maurizio Lombardi (Pinocchio, 1994, The New Pope), Lino Musella (The Young Pope,Favolacce, Il Cattivo Poeta) e Gianluca Di Gennaro (Capri-Revolution, Gomorra – La Serie 2).

Trovate il trailer di lancio di Tigers qui di seguito:

Tigers: sinossi del film

Martin è uno dei talenti calcistici più promettenti che la Svezia abbia mai visto. A sedici anni, il sogno di una vita diventa realtà quando viene acquistato da uno dei club più prestigiosi d’Italia. Tuttavia, quel sogno ha un prezzo molto alto in termini di sacrificio, dedizione, pressione e, soprattutto, solitudine. Martin inizia a chiedersi se questa sia davvero la vita che ha tanto desiderato.

Tigers è una corsa sulle montagne russe della vita e della morte attraverso la moderna industria del calcio. Con una prospettiva unica sul mondo degli sport professionistici, Ronnie Sandahl racconta la vera storia del sedicenne prodigio del calcio Martin Bengtsson. Un dramma di formazione sul’ossessione ardente di un giovane in un mondo in cui tutto, e tutti, hanno un prezzo.

Tigers arriverà nei cinema italiani il 22 luglio.