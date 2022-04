Una nuova Space Mountain per Tokyo Disneyland in arrivo nel giro di qualche anno che andrà a rimodernare così l’attrazione esistente, che replica l’iconica montagna russa di Disney.

È un periodo ricco di celebrazioni quello dei parchi Disney, con il cinquantesimo anniversario di Walt Disney World in Florida e il trentesimo di Disneyland Paris. Ad allietare ulteriormente gli appassionati dei parchi di divertimento giunge la notizia che vedrà l’arrivo di una rinnovata Space Mountain nel parco Tokyo Disneyland.

L’inclusione di Space Mountain di Tokyo Disneyland risale al 1983 e come molte attrazioni all’interno del parco, anche questo celebre roller coaster al coperto nasceva come replica identica della Space Mountain californiana. Se siete interessati ad approfondire la storia di questa attrazione potete farlo con la docuserie Disney+ I segreti delle attrazioni, che dedica un episodio proprio alla storia di Space Mountain.

L’annuncio della nuova Space Mountain

Nella giornata di ieri Tokyo Disney Resort ha infatti annunciato che l’iconica attrazione, la cui ultima ristrutturazione risale al 2006, sarà protagonista di un’importante aggiornamento a partire dal 2024.

Il rinnovamento di Space Mountain sarà parte di un’operazione che oltre ad aggiornare l’amatissima attrazione servirà a rilanciare Tomorrowland, area tematica che ospita la ride e che celebra il futuro e l’innovazione. L’amata montagna russa subirà quindi una chiusura a partire dal 2024 per ritornare in una nuova veste fiammante nel 2027.

Space Mountain 2027 rimarrà fedele allo spirito classico dell’attrazione, che ha tratto ispirazione dalle due montagne russe al coperto di Anaheim e Orlando, ma includerà prestazioni migliorate e nuovi effetti speciali che aumenteranno il coinvolgimento e l’immersività dell’attrazione.

La Space Mountain del 2027 punterà a presentarsi come una nuova incarnazione di questa attrazione, sarà caratterizzata da un’esperienza di guida completamente nuova e una nuova storia emozionante. Tali elementi saranno inseriti nell’esperienza a partire dalla coda che narrerà l’inizio di un viaggio spaziale in cui scoprire una nuova prospettiva sull’universo.

In merito alla nuova storia narrata dal roller coaster Kathleen Davis, produttrice dei Walt Disney Imagineering, ha definito questa nuova incarnazione della montagna russa “un ottovolante con emozione e cuore”.

Una nuova piazza per Tomorrowland

La ristrutturazione di Space Mountain non sarà fine a sé stessa, infatti oltre a questa nuova versione della montagna russa Tomorrowland di Tokyo Disneyland vedrà l’arrivo di una nuova piazza che auspicherà un futuro luminoso in cui gli esseri umani sono in armonia con la natura. La nuova piazza sarà progettata con diversi punti in cui gli ospiti potranno riposarsi e rilassarsi, ammirando installazioni di design che creeranno un senso di speranza per il futuro, mentre di sera, la piazza sarà animata da effetti luminosi ed effetti sonori.

Il progetto della nuova piazza è stata concepito affinché gli ospiti potessero maturare una rinnovata consapevolezza sull’unicità del Pianeta Terra, al fine di instaurare un cambiamento virtuoso nelle vite delle persone.