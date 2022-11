Dopo Spider-Man: No Way Home, i fan dell’Arrampicamuri sono ansiosi di scoprire come si evolverà Peter Parker. Dopo aver perduto May e aver rinunciato all’amata MJ, Parker si trova ora a dover reinventare la propria esistenza, tra la sua vita quotidiana e il suo ruolo da supereroe. Un’attesa che potrebbe esser meno lunga del previsto, stando alle voci che stanno circolando su internet in queste ore, che sostengono che Tom Holland, Sony e Marvel Studios hanno firmato un contratto per un Spider-Man 4.

Secondo alcune fonti, Tom Holland, Marvel Studios e Sony avrebbero trovato un accordo per Spider-Man 4

I diritti del Tessiragnatele sono da tempo oggetto di una complessa gestione condivisa tra i Marvel Studios e Sony Pictures. Quest’ultima è detentrice dei diritti del personaggio e del suo mondo, compresi villain del calibro di Morbius e Venom, e ogni futuro impiego di Peter Parker e Spider-Man all’interno del Marvel Cinematic Universe sono quindi vincolati a questa complessa dinamica.

Stando alle indiscrezioni raccolte da The Direct, Tom Holland avrebbe firmato un nuovo accordo con Marvel Studios e Sony, che consentirebbe all’attore britannico di tornare nei panni del Tessiragnatele. Secondo queste indiscrezioni, tuttavia, ci sarebbe un limite alle apparizioni del Ragno, come precisato in un tweet da Alex Perez di Cosmic Circus, secondo cui in questo accordo non sono previste apparizioni in produzioni di Disney+, impendendo quindi la presenza di Spider-Man, come invece ipotizzato in passato in merito a un’apparizione del Tessiragnatele in Daredevil: Born Again.

Holland’s contract does not feature Disney+ appearances I’m being told. So if any “deal” out there includes an appearance in a Disney+ show, chances are it isn’t real. https://t.co/CklKT8IybY — Alex P. (@AlexFromCC) November 9, 2022

Questa indiscrezione deve comunque esser presa con la dovuta cautela. Al momento, non ci sono date comunicate dai Marvel Studios o da Sony per un eventuale Spider-Man 4, anche se non sono mancate conferme che le due major stiano lavorando in questo senso. In un report diffuso lo scorso mese, l’ipotesi più attendibile per l’uscita di Spider-Man 4 era il 12 luglio 2024 (uscita americana), sul finale della Fase Cinque. Le recenti rimodulazioni del calendario delle uscite dei futuri capitoli del Marvel Cinematic Universe potrebbero condurre anche a uno slittamento del prossimo capitolo di Spider-Man.

