Tomb Raider: il seguito sarà scritto e diretto da Misha Green

Sebbene l’ultimo film dedicato all’archeologa più famosa del mondo videoludico abbia raccolto giudizi altalenanti da parte della critica, gli incassi al botteghino sono stati sufficienti (anche se non eclatanti) a spingere Warner Bros. Picture ad annunciare ufficialmente il seguito di Tomb Raider circa due anni fa. Già a settembre 2019 vi avevamo riportato la data di uscita prevista e il nuovo regista per il film, che avrebbe sostituito Roar Uthaug. L’arrivo della pandemia di COVID-19, che ha causato sospensioni e posticipi per tutta l’industria cinematografica durante l’intero corso dello scorso anno, costrinse poi a bloccare bruscamente i lavori.

Ora che lentamente l’industria sta riaccendendo i motori, anche la produzione del prossimo Tomb Raider ha ricominciato a organizzarsi, a partire dalla scelta di Misha Green come nuova regista per il film, oltre che come sceneggiatrice.

La nuova avventura cinematografica di Lara Croft, interpretata ancora una volta da Alicia Vikander, costituirà il debutto alla regia per Misha Green, che finora ha esercitato soprattutto per diverse serie TV. In passato ha lavorato alla sceneggiatura di alcuni episodi di Heroes, Spartacus, Helix, oltre che come staff writer in Sons of Anarchy.

Più recentemente si è distinta come showrunner di Lovecraft Country, una delle serie più interessanti degli ultimi tempi apparse su HBO Max, ovviamente imperdibile per tutti gli amanti dello scrittore di Providence. La prima stagione si è conclusa lo scorso ottobre, non è ancora chiaro se il nuovo ingaggio avrà ripercussioni sulla produzione di una seconda stagione, che comunque non è stata ancora confermata.

Come premessa c’è di positivo che Misha Green conosce la serie videoludica, e su Twitter ha dichiarato che il suo titolo preferito del ciclo classico è Tomb Raider: Legend, mentre i suoi preferiti del nuovo ciclo sono Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider.

Speriamo che questo cambio alla regia faccia bene al nuovo film che speriamo sappia superare l’annoso rapporto contrastato tra videogiochi e cinema.