Tomorrow’s Leaves: il corto animato che festeggia le Olimpiadi di Tokyo 2020

Studio Ponoc ha prodotto un corto anime per la Fondazione Olimpica per la Cultura e il Patrimonio (OFCH) per commemorare le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il titolo del corto è Tomorrow’s Leaves e sarà mandato in streaming in tutto il mondo sul sito ufficiale di Studio Ponoc venerdì 23 luglio alle 7:00 p.m. (6:00 a.m.), esattamente un’ora prima dell’inizio della cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Tomorrow’s Leaves: uno stupendo corto animato

Tomorrow’s Leaves è disegnato a mano e fa parte degli Arts & Culture Programmes della Fondazione Olimpica per la Cultura e il Patrimonio come primo lavoro commissionato allo Studio Ponoc (Mary and The Witch’s Flower e Modest Heroes).

Il Comitato Olimpico Internazionale descrive il corto:

L’arrivo annuale della foglia del messaggio provoca preoccupazione – qualcosa è innegabilmente sbagliato. I suoi colori, solitamente vibranti e duraturi, sbiadiscono rapidamente, e improvvisamente appassisce e si sbriciola.

Cinque inviati, da cinque terre diverse, vengono inviati per scoprire cosa è successo. Gli inviati viaggiano verso una terra lontana, guidati silenziosamente da piccoli spiriti. Ogni inviato ha le proprie forze e vulnerabilità. Essi competono e si sostengono a vicenda mentre si avvicinano alla loro destinazione, affrontando terreni infidi e condizioni difficili. Attraverso le sfide atletiche e il potere unificante dello sport, scoprono i valori fondamentali positivi che derivano dalla competizione giocosa.

Insieme, gli inviati si avvicinano alla fonte della foglia del messaggio. Riusciranno a ridare vita a un futuro in pericolo?

Il corto è stato presentato in anteprima mondiale alla cerimonia di apertura del Festival di Annecy il 14 giugno ed è già stato proiettato allo Skytree Round Theater vicino alla cima della torre Tokyo Skytree a partire da lunedì scorso. Tomorrow’s Leaves verrà anche presentato, per una durata limitata, al teatro United Cinemas Toyosu dal 23 luglio al 29 luglio.

Questo il video:

Yoshiyuki Momose (il corto Life Ain’t Gonna Lose dei Modest Heroes) che ha precedentemente lavorato a stretto contatto con il regista dello Studio Ghibli Isao Takahata in vari ruoli nei suoi film La tomba delle lucciole, Pioggia di ricordi, Pom Poko e La storia della Principessa Splendente, come direttore dell’animazione, storyboarder, visual design e design di scene speciali, è il regista di Tomorrow’s Leaves mentre Takatsugu Muramatsu (il corto Kanini & Kanino dei Modest Heroes, Lu over the wall, Mary and The Witch’s Flower, When Marnie Was There) ha curato il mix di musica ed effetti sonori del corto.

A celebrare le Olimpiadi non ci sarà solo questo stupendo lungometraggio. Vi ricordiamo infatti che diversi celebri autori manga hanno realizzato una propria illustrazione speciale raccolta nel book ufficiale del programma sportivo distribuito in tutto il Giappone nelle ultime ore mentre la versione inglese dello stesso arriverà il 21 luglio.

Vi suggeriamo di acquistare il videogioco ufficiale per PlayStation 4 dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 su Amazon!