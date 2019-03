Tornano le figure collezionabili Marvel e Star Wars da Gentle Giant

Diamond Select Toys ha comunicato oggi che alcune figure collezionabili Marvel e Star Wars sono tornate disponibili nei negozi Gentle Giant. Tra queste, tante statue annunciate nel tempo, insieme a fermalibri e mini busti, sono quindi tornate in vendita. Ma le novità non si fermano qui.

La catena di negozi sta anche proponendo un concorso per i Premier Guild Members, che potrebbe far vincere ad un fortunato cliente un busto ogni mese. Ecco il comunicato:

Collezionisti amanti di Star Wars e Marvel, è arrivato il vostro momento! Otto nuovi prodotti sono di nuovo disponibili ai Gentle Giant Ltd, e potete ordinarli direttamente dal sito internet. Insieme ai servizi per i compratori internazionali, non c’è mai stato un momento migliore per visitare il sito internet di Gentle Giant!

Inoltre, ogni membro Premier Guild che ordinerà un prodotto parteciperà in quel mese all’estrazione per vincere un busto gratuito a scelta da Gentle Giant Ltd.! Basterà fare un ordine (non un preordine) e sarete tra i papabili vincitori.