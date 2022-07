Durante il panel Marvel Studios Animation al San Diego Comic-Con 2022, sono state rivelate molte novità inerenti alle prossime serie animate dei Marvel Studios, tra cui il trailer e il poster dell’attesissima I Am Groot, in uscita su Disney Plus il 10 agosto. Non sono mancate poi news su un’altra produzione Marvel in uscita nei prossimi anni: Marvel Zombies.

Poster e trailer I Am Groot

Il trailer di I Am Groot e Marvel Zombies

Partiamo dall’inizio, concentrandoci in primis su quanto è emerso dal panel riguardo a I Am Groot, di cui è stato mostrato in anteprima esclusiva il primo episodio, intitolato Groot si fa il bagno. Nell’episodio pare si veda Baby Groot, apparso per la prima volta in Guardiani della Galassia Vol.2, concedersi un taglio di “capelli”. Nel video, da quanto trapelato da comicbook.com, un uccello è costantemente infastidito dal suo entusiasmo per la vita.

A parlare della serie animata è stata Kirsten Lepore, la quale ha svelato che la serie è stata sviluppata a partire da una domanda iniziale: “quali sono le attività più universali che facciamo da bambini con cui possiamo relazionarci?“. Quest’ultima infatti ha dichiarato di avere un figlio di 3 anni da cui ha potuto prendere ispirazione perché “Groot è come lui“. Non solo, ha raccontato anche del doppiaggio originale, affermando che “siamo riusciti a registrare la voce di Groot, Vin Diesel, e devo dire che abbiamo ottenuto anche una fantastica interpretazione da parte di Bradley Cooper [Rocket]. Ci saranno dei luoghi e dei volti familiari.“

I Am Groot, diretto da James Gunn, avrà cinque episodi/cortometraggi aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente annunciati, per un totale di 10 episodi. Di seguito potete vedere il trailer e il poster di I Am Groot:

Check out this new poster for Marvel Studios' #IAmGroot. All Original shorts start streaming August 10 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/7P9EDPVIVt — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 22, 2022

James Gunn ha rivelato inoltre che I Am Groot non si collegherà ai suoi film dedicati ai Guardiani della Galassia. Qui sotto potete leggere le sue parole:

Sono cortometraggi animati, quindi non fanno necessariamente parte della saga dei Guardiani.

Le novità su Marvel Zombies

Ci sono news anche per Marvel Zombies, la serie descritta come un’opportunità per esplorare ancora di più l’universo di What If…? La produzione è incentrata sugli eroi Marvel che rimangono in vita cercando di eliminare gli ex eroi che si sono trasformati in zombi. Nella produzione Marvel saranno presenti in veste di zombi Occhio di Falco, Abominio, Ghost, Capitan America, Capitan Marvel, Scarlet Witch e Okoye. Ad affrontare i nemici saranno Yelena, Katy, Kate Bishop, Jimmy Woo, Death Dealer, Shang-Chi e Kamala Khan, e avranno a che fare con una squadra di vedove nere post-apocalittiche e una banda di motociclisti Skrull. Insieme a Kamala Khan, anche Ikaris avrà un ruolo centrale nel progetto, anche se, meglio sottolinearlo, un Eterno non può diventare del tutto un “non morto”.

Di seguito vi riportiamo le immagini dell’artwork catturate al SDCC da The Direct e riportate da cbr.com:

Here's the first look at Disney+'s TV-MA-rated MARVEL ZOMBIES: https://t.co/7pl8TGhYQu pic.twitter.com/bji9Z8O4Dm — MCU – The Direct (@MCU_Direct) July 22, 2022

Il regista Bryan Andrews ha detto che Marvel Zombies sarà il primo show animato di Marvel realizzato per un pubblico adulto. Lo studio ha annunciato che la serie dovrebbe uscire su Disney+ nel 2024.

