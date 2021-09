La passione per i giocattoli tratti da prodotti nati negli anni 80 non termina mai, lo sa bene Hasbro che da quasi quarant’anni propone merchandise di ogni tipo a tema Transformers grazie alle serie animate e alla saga cinematografica. I giocattoli migliori tuttavia sono, senza ombra di dubbio, le action figure trasformabili da veicolo a robot e nel corso degli anni hanno subito una evoluzione incredibile sia dal punto di vista qualitativo che delle meccaniche di trasformazione sempre più elaborate ed originali. Abbiamo scelto per voi alcuni dei migliori Transformers, tra Autobot e Decepticon disponibili attualmente in rete. Si tratta di una lista ridotta che verrà periodicamente aggiornata anche in base alla reperibilità dei pezzi ma che avrà come scopo quello di proporvi, come sempre, i migliori prodotti per rapporto qualità-prezzo.

Transformers, Autobot e Decepticon | I migliori del 2021

Grimlock

Grimlock è un’incredibile forza della natura, ed è il più potente e temuto dei Dinobot. Grimlock è irascibile e selvaggio proprio come la sua modalità di trasformazione, il T-Rex. Qualsiasi dimostrazione di debolezza merita il suo disprezzo, ma non è così stupido come credono gli altri robot, anzi, il suo coraggio in battaglia è leggendario.

Sky Lynx

Quando si parla di combattimento, fa sempre parlare di se, infatti, ama sempre vantarsi della sua velocità, della sua abilità e della sua potenza. Con le sue modalità di trasformazione: astronave, lince e uccello (più le varie combinazioni) Sky Linx è un guerriero formidabile oltre che altamente versatile.

Autobot Ark

La Autobot Ark è l’astronave con la quale gli Autobot sono arrivati sulla terra, si era vista nella sua forma di veicolo ma mai in configurazione robotica. Si tratta di un bellissimo What If della casa produttrice che ha deciso di rendere trasformabile anche la mastodontica astronave spaziale dei Transformers. E’ un vero oggetto per collezionisti incalliti, bizzarro quanto originale, infatti se non preso in tempo potrebbe anche andare temporaneamente sold-out.

Megatron

Megatron a suo modo è un idealista come la sua controparte Autobot Optimus Prime, ma il suo zelo viene dalla convinzione che esseri come loro siano stati creati per governare e conquistare. Sul pianeta Cybertron è riuscito a controllare la frustrazione di quelli come lui, infiammando le loro inclinazioni rivoluzionarie. Il suo modo di governare è basato sull’intimidazione e sul terrore. La figure che vi proponiamo è tratta dalla serie Netflix chiamata War of Cybertron.

Rodimus Prime

Dopo la morte di Optimus Prime, Hot Rod viene scelto come nuovo comandante degli Autobot e una volta ricevuta la matrice diventa Rodimus Prime. Pur essendo ostinato, impaziente e volenteroso, Rodimus è insicuro delle sue abilità di comando (proprio come il suo precedente alter ego Hot Rod). Un tempo non avrebbe esitato a buttarsi a capofitto in una missione, per quanto pericolosa fosse. Ora invece, in qualità di comandante degli Autobot, Rodimus Prime ha imparato a tener conto dell’intero contesto, includendo la sicurezza dei suoi subordinati.

La nostra scelta!

Al momento, basandoci sui prodotti selezionati, il migliore del gruppo è senza ombra di dubbio Rodimus Prime che impiega ben 34 passaggi per la trasformazione da robot a veicolo (e viceversa) includendo anche il rimorchio, anch’esso trasformabile e utilizzabile come arma. Non mancano gli accessori, oltre alle armi e gli effetti è presente anche la matrice che si va ad inserire nel torace di Hot Rod trasformandolo in Rodimus Prime.