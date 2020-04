Trento Film Festival: ecco le date della nuova edizione

In occasione della Giornata della Terra | Earth Day il Presidente Mauro Leveghi e il Direttore Luana Bisesti hanno rilasciato una lettera aperta in cui comunicano le nuove date della 68esima edizione del Trento Film Festival che si terrà dal 27 agosto al 2 settembre 2020.

L’emergenza sanitaria in corso imporrà nuove narrazioni e nuovi strumenti, che sono in corso di valutazione, per continuare a raccontare le culture di montagna, il senso del limite come ripensamento dei nostri modelli di vita e di sviluppo, il rapporto tra uomo e natura. Ecco a voi il video dello staff del Festival, attualmente impegnato nello smart working, che lancia le nuove date dell’evento:

Inoltre da oggi è on line la piattaforma di streaming #Casabase, un nuovo strumento che il Trento Film Festival mette a disposizione del suo pubblico, per guardare da casa alcuni film e documentari dalle passate edizioni del festival, gratuitamente, nelle esclusive versioni sottotitolate in italiano. Questa la lista dei primi film messi a disposizione che verrà aggiornata nei prossimi giorni:

Questa la lettera di Mauro Leveghi, Presidente di Trento Film Festival, e di Luana Bisesti, Direttore di Trento Film Festival:

Care amiche e cari amici del Trento Film Festival,

in questo periodo di emergenza, contrassegnato da un intenso coinvolgimento collettivo, come Trento Film Festival abbiamo avvertito ancora più forte il dovere e la responsabilità del nostro lavoro, nella consapevolezza che istituzioni come la nostra possano offrire un’occasione per sentirsi ancora più vicini, pur dovendo rimanere in questo momento lontani gli uni dagli altri, nell’attesa di poterci riabbracciare.

Abbiamo quindi lavorato – e lo stiamo facendo tutt’ora – per rendere più serena la vita domestica del nostro pubblico e di tutti gli amanti del cinema e delle culture di montagna, consigliando visioni e letture su Facebook con l’hashtag #Casabase, e realizzando una nuova piattaforma di visioni in streaming (https://trentofestival.it/casabase) operativa da oggi sulla quale renderemo fruibili gratuitamente molti film e documentari protagonisti delle passate edizioni del festival, nell’esclusiva versione sottotitolata in italiano. La piattaforma, riprendendo l’hashtag di successo, si chiamerà anch’essa #Casabase.

Ma il nostro lavoro si è rivolto soprattutto alla riprogrammazione della 68. edizione del festival che, come noto, abbiamo dovuto rinviare, individuando delle nuove date che oggi abbiamo il piacere di condividere con tutti voi: la 68. edizione del Trento Film Festival si svolgerà dal 27 agosto al 2 settembre 2020.

La situazione di emergenza che stiamo vivendo e le normative che saranno emanate per la ripartenza imporranno nuove narrazioni e nuovi strumenti, che stiamo valutando per arrivare preparati all’appuntamento con il nostro pubblico, per continuare a raccontare le culture di montagna, il senso del limite come ripensamento dei nostri modelli di vita e di sviluppo, il rapporto tra uomo e natura, da sempre focus della manifestazione e che, proprio in questo momento, sentiamo ancora più vicini.

Dal 1952 il Trento Film Festival ha cambiato nome, pay off, logo, ha esplorato nuovi argomenti e aperto i propri orizzonti, ha riempito di contenuti luoghi di Trento sempre nuovi, ma non ha mai smesso di essere il più importante appuntamento internazionale sul cinema e le culture di montagna: da sessantotto edizioni il festival è un’officina culturale che non smette mai di innovare contenuti e format.

Anche per questo abbiamo quindi pensato di rinnovarci ulteriormente, trovando diverse strade e modalità di fruizione, a cominciare dalla creazione di una nuova “sezione”: T4F – Trento Film Festival For Future, un ricco programma di proiezioni, laboratori di educazione all’immagine e attività pensato per promuovere lo sviluppo sostenibile, la tutela della montagna e l’educazione alla cittadinanza globale. T4F prevede anche attività formative rivolte ai docenti nel corso di tutto l’anno scolastico e la messa a disposizione di un kit didattico dedicato alle scuole, per promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. In questa fase emergenziale lo abbiamo reso disponibile anche in versione streaming: una nuova possibilità per insegnanti e studenti che fanno lezioni da remoto.

In attesa di svelare il programma che dal 27 agosto al 2 settembre accenderà i riflettori sulla 68. edizione del Trento Film Festival, il nostro team continua a lavorare a pieno ritmo: seguiteci su Facebook, sul sito web e tramite la nostra newsletter, e non perdetevi nessuna delle attività che, anche in questa fase difficile, continuiamo a proporre!