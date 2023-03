In base a quanto rivelato nel sesto volume di Tsugumi Project, arrivato sugli scaffali all’inizio di marzo, sembra proprio che i prossimi eventi in arrivo più avanti rappresenteranno il culmine narrativo della storia, offrendo ai lettori abituali una vera e propria climax che potrebbe coinvolgere più personaggi fra quelli in gioco. Le informazioni condivise sul web, nello specifico, indicano l’inizio di questo momento culminante proprio dal settimo volume. Per chi non lo ricordasse questo sarà disponibile a partire dal prossimo autunno (potete recuperare i volumi precedenti su Amazon).

Tsugumi Project

Tsugumi Project (J-POP Manga) verso la conclusione

Per chi non lo sapesse, Tsugumi Project si presenta come un manga seinen, anche se nella sua storia è impossibile non notare alcune influenze artistiche provenienti direttamente dall’Europa. Si tratta del primo esperimento impegnativo e continuativo realizzato da ippatu assistente di Shinichi Ishizuka e di Jiro Taniguchi.

La sua pubblicazione è iniziata ufficialmente nel 2019, con l’editore francese Ki-oon che ha iniziato a pubblicarlo come manga originale in Francia, seguito nel 2021 da Weekly Young Magazine di Kodansha, che lo ha serializzato in Giappone. Da noi il manga è stato pubblicato da J-Pop Manga. Di seguito trovate una breve sinossi della storia al centro di Tsugumi Project: In un lontano futuro, un soldato di nome Leon viene prelevato dalla sua famiglia con un’accusa inventata e lanciato in una missione suicida: recuperare un’arma pericolosa da un luogo mortale, un luogo governato da enormi mostri irradiati e mutati, un luogo un tempo conosciuto, 200 anni fa, come Giappone. Non ci si aspetta che lui e i suoi compagni di squadra sopravvivano in questo posto. Una delle scarse informazioni che hanno è il nome dell’arma: Toratsugumi. Gli eventi s’innescano quando le potenze europee, dopo aver bombardato il posto per eliminare sul nascere la minaccia di quest’arma, scoprono che non è mai stata del tutto distrutta, dato che possiede alcune caratteristiche biologiche, trovandosi in uno stato dormiente.

Cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi numeri di Tsugumi Project? Da questa storia dalle tinte survival e psicologiche che fonde insieme fantapolitica e fantasy, in una storia che indaga continuamente l’animo umano dei suoi protagonisti? Non ci resta che attendere nuovi dettagli.