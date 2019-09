Tyler Hoechlin dichiara di non avrer mai visto un film di Superman

Tyler Hoechlin dichiara di non aver visto nessun film su Superman per non essere influenzato nella sua interpretazione dell'Uomo d'Acciaio.

Tyler Hoechlin, che interpreta Superman nella serie TV Supergirl, dichiara di non aver visto nemmeno una delle passate versioni cinematografiche e non dell’Uomo D’Acciaio per evitare influenze nel processo di caratterizzazione del personaggio.

Per un attore è davvero difficile interpretare un personaggio come Superman che ha avuto svariate versioni, sia al cinema che in TV, e a tal proposito Tyler Hoechlin spiega il perché della sua scelta durante il FAN EXPO in Canada: “Non ho mai visto niente di Superman e quando ho saputo che avrei interpretato io stesso quel personaggio, me ne sono intenzionalmente tenuto alla larga“. L’attore poi aggiunge che, visionando i film, avrebbe potuto sia gradire che non gradire i prodotti e avrebbe rischiato l’emulazione o, peggio, il totale rifiuto del personaggio in sé.

Hoechlin parla poi di Christopher Reeve: “Porto grande rispetto per Christopher Reeve e per quello che ha fatto. So bene che per molte persone lui è un’icona. Quando pensiamo a Superman, Reeve è la prima persona che ci viene in mente“.

L’attore che interpreta Superman sul piccolo schermo ha fatto la sua prima comparsa nella serie Supergirl e presto lo vedremo nella serie crossover dell’ArrowVerse Crisi sulle Terre Infinite. Tyler Hoechlin si dice molto contento di aver preso parte al progetto e promette di guardare tutto il materiale su Superman una volta conclusa al serie TV. Hoechlin però, afferma di aver letto molto riguardo il personaggio di Superman su siti internet come Wikipedia e alcuni siti dedicati all’Uomo d’Acciaio, tutto questo per “mantenere la giusta distanza” ma avere comunque una infarinatura generale riguardante il personaggio da interpretare.

Vi ricordiamo che Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda su The CW a partire dal prossimo Dicembre.