Prime Video ha rilasciato l’ultimo trailer de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la serie TV degli Amazon Studios che racconterà le leggende eroiche legate alla Seconda Era della Terra di Mezzo. Il dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi accaduti ne Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori nell’era in cui furono forgiati grandi poteri, regni salirono alla gloria e caddero in rovina, eroi improbabili furono messi alla prova, e tanto altro.

Gli Anelli del Potere

La serie inizia con un periodo di relativa pace, e segue un cast corale di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi Lindon, al regno insulare mozzafiato di Númenor, fino ai punti più remoti della mappa, questi regni e personaggi si ritagliano eredità che sopravvivranno molto tempo dopo se ne sono andati.

Cosa si vede nel nuovo trailer de Gli Anelli del Potere?

Il video della durata di due minuti e 30 secondi va ancora più a fondo nella storia, offrendo ai fan un primo sguardo ravvicinato su alcuni dei leggendari personaggi di Tolkien del regno insulare di Númenor. Tra questi compaiono Isildur (Maxim Baldry), Elendil (Lloyd Owen), Pharazôn (Trystan Gravelle) e Queen Regent Míriel (Cynthia Addai-Robinson), insieme a Kemen (Leon Wadham) ed Eärien (Ema Horvath). Inoltre, mostra alcuni dei regni che caratterizzeranno gli otto episodi complessivi de Gli Anelli del Potere, tra cui i Regni Elfici di Lindon ed Eregion, il Regno dei Nani di Khazad-dûm, le Southlands, i Northernmost Wastes, i Sundering Seas e il regno di Númenor. Di seguito potete vedere l’ultimo trailer in italiano de Gli Anelli del Potere di Prime Video:

Per quanto riguarda il cast completo, segnaliamo la presenza di Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), High King Gil-galad (Benjamin Walker), gli Harfoot Marigold Brandyfoot (Sara Zwangobani), Elanor ‘Nori’ Brandyfoot (Markella Kavenagh), Poppy Proudfellow (Megan Richards) e Sadoc Burrows (Sir Lenny Henry). Completano il cast The Stranger (Daniel Weyman), i nani King Durin III (Peter Mullan) e Prince Durin IV (Owain Arthur), Halbrand (Charlie Vickers) e Arondir (Ismael Cruz Córdova).

La prima stagione de Gli Anelli del Potere sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in varie lingue da venerdì 2 settembre 2022, con nuovi episodi disponibili ogni settimana. Ricordiamo che la serie dovrebbe essere composta da 5 stagioni in totale (questi sono i piani, poi bisognerà vedere cosa succede nel tempo).

Gli showrunner ed executive producer della serie sono J.D. Payne & Patrick McKay. A loro si uniscono gli executive producer Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado, e i produttori Ron Ames e Christopher Newman. Wayne Che Yip è co-executive producer e regista della prima stagione insieme a J.A. Bayona e Charlotte Brändström. Continuando a parlare degli scritti di Tolkien, ricordiamo che su Amazon potete acquistare la trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson in versione DVD.