Dopo nove episodi è giunta a conclusione She-Hulk: Attorney at Law, nuova serie Marvel Studios incentrata sull’alter ego di Jennifer Walters. Nella puntata finale la protagonista ha infranto del tutto la quarta parete, arrivando a parlare direttamente con un robot di nome K.E.V.I.N. (chiaro riferimento a Kevin Feige). A quanto pare, però, si era pensato a un cameo ancora più clamoroso per l’ultimo episodio, ovvero quello di Edward Norton.

She-Hulk poteva avere un cameo di Edward Norton

L’attore aveva vestito i panni di Hulk nel film del 2008 prima di essere recastato a favore di Mark Ruffalo, diventato poi l’Hulk di riferimento all’interno del Marvel Cinematic Universe. In una recente intervista ai microfoni di The Direct, la regista Kat Coiro ha parlato della scena di combattimento tra Hulk e Abominio vista nell’episodio finale e di come avessero proposto un suo cameo: “Ci sono stati molti riferimenti al fatto che l’ultima volta in cui avessero combattuto era un attore diverso a vestire i panni di Hulk. E anche Mark ci ha giocato molto su questa cosa in un episodio. Posso dirvi che abbiamo pensato di scambiare Mark con Edward Norton nell’ultimo episodio, ma non è stato approvato”. A vestire i panni di Emil Blonsky aka Abominio ci ha invece pensato nuovamente Tim Roth.

Tutti gli episodi di She-Hulk sono attualmente disponibili su Disney+. Questa la sinossi ufficiale: La nuova serie Marvel Studios She-Hulk: Attorney at Law segue le vicende di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani, mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri. La serie su She-Hulk avrà senza dubbio importanti ramificazioni sul futuro dell’MCU grazie all’introduzione di Daredevil e al personaggio di Skaar, figlio di Hulk.