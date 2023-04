I Marvel Studios hanno appena diffuso in rete il primo trailer di The Marvels, sequel di Captain Marvel che vedrà Brie Larson tornare nei panni della nota eroina. Come già annunciato in passato i fan potranno assistere a un team up interamente al femminile che vedrà coinvolte Captain Marvel, Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Ms. Marvel (Iman Vellani).

Avventure spaziali nel trailer di The Marvels

The Marvels sarebbe dovuto uscire quest’estate, ma i Marvel Studios hanno deciso di posticipare l’uscita di ben quattro mesi: il film arriverà infatti nelle sale il 10 novembre (due giorni prima in Italia). Nel trailer compare anche Samuel L. Jackson nuovamente nei panni di Nick Fury e il gatto Goose visto nel primo Captain Marvel. Spazio anche ai poteri di Kamala Khan aka Ms. Marvel che sono stati mostrati per la prima volta nella serie a lei dedicata, uscita su Disney+ lo scorso anno. L’eroina ha infatti scambiato le sue sembianze con quelle del suo idolo, Captain Marvel, nella scena post credits dello show e le conseguenze saranno riprese all’interno del film.

L’originale Captain Marvel, uscito nelle sale nel 2019, è stato un enorme successo quando è uscito nei cinema più di due anni fa. Direttamente prima degli eventi di Avengers: Endgame, il film ha raccontato la storia delle origini della sua eroina principale ed è stata presentata come una guerriera umana che vive tra i Kree e alla fine trova la giusta strada per tornare sulla Terra. Il film ha elaborato il retroscena della relazione di Carol Danvers con Nick Fury (Samuel L. Jackson) e ha posto le basi per molti altri supereroi legati a Captain Marvel che alla fine entreranno nel Marvel Cinematic Universe.