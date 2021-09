La gestione della testata Marvel di Daredevil dello scrittore Chip Zdarsky e del disegnatore veneto Marco Checchetto raggiungerà in Devil’s Reign un vero e proprio climax, mettendo Wilson Fisk, il boss del crimine Kinping e ora sindaco di New York, contro gli eroi l’universo Marvel, ed è stata diffusa da poco un’anteprima del primo numero.

Un’anteprima di Devil’s Reign #1 di Chip Zdarsky e Marco Checchetto

L’evento Devil’s Reign avrà ovviamente al centro la testata di Daredevil, attualmente in mano ai due autori, e uscirà a Dicembre 2021. La serie porterà la testata ad un vero e proprio punto di svolta per la storia di Zdarsky e Checchetto, a tal punto che parrebbe che la testata di Daredevil potrebbe anche cambiare nome in seguito allo scontro tra Kinping e gli eroi Marvel. Addirittura, quando venne annunciato questo punto di svolta della testata, venne dichiarata la chiusura della stessa testata.

In questi giorni è stata diffusa un piccolo estratto da Devil’s Reign, in cui si legge il boss del crimine dichiarare apertamente l’odio viscerale che questi nutre nei confronti del Diavolo del quartiere di Hell’s Kitchen, in particolare perché questi non vuole confessare al sindaco di New York chi si celi sotto la sua maschera cornuta.

Secondo la sinossi ufficiale di Devil’s Reign, Kinping metterà in gioco un gruppo di super criminali: da nemici classici di Daredevil come Typhoid Mary ad antagonisti di Spider-Man come Shocker, Rhino e Kraven, ma anche Crossbones, Taskmaster e Whiplash. Ma sembrerebbe che il boss abbia anche altre armi nascoste da sfruttare nello scontro. Nel suo mirino finiranno anche altri eroi, amici e compagni di Matt Murdock, come il già citato Spider-Man, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Man, Capitan America e i Fantastici Quattro.