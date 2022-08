Sono passati circa 27 anni dall’ultima volta in cui Val Kilmer indossò i panni del cavaliere oscuro in Batman Forever, controverso film diretto da Joel Schumacher. Sebbene quella sia stata la sua prima e ultima volta come Batman, l’attore ha dichiarato che tornerebbe volentieri a interpretarlo se si presentasse l’occasione.

Intervistato di recente ai microfoni di IGN, Val Kilmer si è limitato a dire “Sì, per favore” alla domanda se gli sarebbe piaciuto interpretare Batman di nuovo. Dopo i primi due film di Tim Burton, nettamente più maturi e dark, la Warner decise di cambiare registro e realizzare film più “family friendly” e colorati. In realtà i piani originari erano ben diversi: Schumacher aveva in mente una visione più matura del suo film che avrebbe mostrato Bruce Wayne (Val Kilmer) sentirsi in colpa per la morte dei suo genitori e affrontare una vera e propria crisi esistenziale. Un disturbo psicologico che avrebbe quindi impattato sul suo essere Batman e sul rapporto con la città di Gotham.

Molte scene sono state rimosse dal montaggio finale e secondo alcuni sarebbero anche pronte per essere distribuite al pubblico, ma Warner Bros non è mai sembrata interessata a una Shumacher Cut, come invece chiesto dai fan. diverse interviste Val Kilmer ha inoltre ricordato la sua frustrazione provata sul set dovuta alla difficoltà nell’indossare il costume del cavaliere oscuro e a un senso di inferiorità nei confronti di un cast stellare che includeva professionisti del calibro di Tommy Lee Jones e Jim Carrey, scelti per interpretare Due Facce e l’Enigmista. L’attore decise poi di abbandonare il ruolo e non tornò per Batman & Robin, che invece vide George Clooney nei panni di Batman.

Di recente Val Kilmer è stato grande protagonista di Top Gun: Maverick (che sta sbancando al box-office infrangendo record dopo record) dove è tornato a vestire i panni del mitico Tom ‘Iceman’ Kazansky: una commovente e grandiosa reunion con il Pete Mitchell di Tom Cruise, che ha emozionato i fan della saga.