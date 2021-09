Vans x Horror, in arrivo le sneakers ideali per Halloween

Halloween è ormai in vista, e nessun altro periodo dell’anno può essere più indicato per annunciare la nuova collaborazione tra Vans e Warner Bros, con lo scopo di realizzare delle esclusive sneakers ispirate ai più popolari franchise horror in circolazione. L’annuncio di questa nuova e “terrificante” collaborazione arriva dai profili social ufficiali di Vans, che ha messo online un breve video dove vengono mostrate alcuni dei particolari modelli di questa nuova collezione, chiamata Vans X Horror. Nel video vengono mostrati i modelli ispirati a quattro dei titoli horror più di successo di Warner Bros / New Line Cinema, tra i quali The Shining, IT, A Nightmare on Elm Street e Venerdi 13.

Il modello a tema IT, più precisamente IT Capitolo 2 del 2019, sono le tradizionali Vans Authentics colorate con un motivo a scacchi bianchi e neri e con i classici palloncini rossi tipici di Pennywise, oltre alla scritta IT: Chapter Two presente sui lati della suola. Le scarpe ispirate invece a The Shining, sono un modello SK8-HI decorate con l’iconico poster sui lati e la scritta “Redrum” come nel film.

Anche il modello a tema A Nightmare on Elm Street sono delle SK8-HI, soltanto che ci vengono presentate con la tipica colorazione del maglione a righe di Freddy Krueger, con un tocco di “finto sporco” per aumentare i dettagli presenti, mentre invece il modello ispirato a Venerdi 13, presenterà il logo del film originale, Friday th 13th, sulla scarpa destra, mentre l’iconica maschera da hockey indossata da Jason decorerà a scarpa sinistra.

Coming this October, the Vans x Horror collection brings to life your favorite iconic horror films. pic.twitter.com/aeB6lbXlcB — Vans (@VANS_66) September 21, 2021

La collezione Vans X Horror, ideale per il periodo di Halloween, non è però di certo la prima iniziativa ad unire le sneakers con alcuni dei più famosi personaggi del cinema e della Cultura Pop, visto che già qualche mese fa, si parlava delle linee di calzature ispirate ai mostri della Universal e al franchise di Jurassic Park.