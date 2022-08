Tra le novità in uscita per la linea S.H Figuarts di Bandai troviamo come sempre i nuovi prodotti dedicati all’universo di Dragon Ball. Dopo aver analizzato le prime due uscite di Goku e Piccolo, questa volta è il protagonista è Vegeta, uno dei personaggi più noti nel manga ideato dalla mente geniale di Akira Toriyama. Dunque, non perdiamo altro tempo e andiamo ad analizzare Vegeta Super Hero di Bandai.

Vegeta Super Hero di Bandai – Il personaggio

Vegeta compare per la prima volta circa a metà dell’arco narrativo del manga ed il suo ruolo iniziale è quello di antagonista di Son Goku. Infatti, durante le prima battute del manga, Vegeta ha come obbiettivo quello di raccogliere le sette sfere del drago, così da diventare immortale e radere al suolo l’intera l’umanità. Ovviamente, essendo un personaggio storico, Vegeta ha poi negli anni subito diverse evoluzioni e il suo ruolo all’interno delle saghe è cambiato.

La figure oggettto di questa recensione è direttamente tratta dal recente lungometraggio animato dal titolo Dragon Ball Super: Super hero.

La confezione

Come ormai consuetudine per le altre proposte della linea S.H Figuarts di Dragon Ball, la confezione che contiene il nostro Vegeta e suoi accessori risulta di dimensioni compatte e la gestione degli spazio interni è come sempre ottima.

Il packaging è realizzato in cartoncino leggero e vanta un design pulito e minimale. Frontalmente trova posto la tipica finestra trasparente, che ci consente di vedere parte del contenuto presente senza aprire la confezione. Presenti infine, sempre anteriormente, il marchio Bandai, il classico Tamashii Nations e il logo del film animato da cui è ispirato il personaggio. Posteriormente invece, dal punto di vista grafico, la confezione è ricca di immagini del nostro Vegeta raffigurato in più posizioni dinamiche.

Una volta aperto il box in cartoncino, troviamo l’intero contenuto alloggiato e ben protetto all’interno di un blister trasparente. A volte, per figure più complesse, i blister possono essere presenti in numero maggiore. A tal proposito, vi informiamo che purtroppo non è presente nella confezione nessuna base che possa aiutarci nel posare la figure in pose dinamiche.

Gli accessori

Prima di andare ad analizzare la figure dal punto di vista tecnico, andiamo a scoprire insieme tutti gli accessori presenti all’interno della confezione. Sotto questo punto di vista, rispetto a tante altre precedenti proposte Bandai, Vegeta Super Hero non spicca e non si pone in alto nelle classifiche. Infatti, gli accessori presenti sono ridotti al minimo, seppur siano tutti di ottima fattura. Nello specifico troviamo 3 volti aggiuntivi con differenti espressioni (non teste complete) e una serie di mani con differenti aperture. In termini di accessori, questo Vegeta è un set che potremmo definire base.

La figure

La figure, una volta estratta dal blister, risulta solida al tatto e ben bilanciata in termini di peso. Infatti, durante la fase fotografica, abbiamo riscontrato un’eccellente stabilità in posa statica frontale. Dal punto di vista tecnico, Vegeta è ricco di articolazioni e la sua corporatura lo rende di fatto una delle action figure maggiormente posabili dell’intera linea. Sotto questo aspetto, Vegeta può essere paragonato a personaggi del calibri di Son Goku, Piccolo e altri ancora.

Ad aiutare il collezionista durante le pose, anche la mancanza di indumenti ingombranti. Spesso infatti, per quanto siano ben progettati, ci sono caratteristiche intrinseche del prodotto che rendono più difficoltoso il posing, come potrebbe essere ad esempio un mantello. Vegeta, sotto questo punto di vista, si comporta in modo eccellente. Partendo dall’alto abbiamo una rotazione completa delle testa, una rotazione completa delle braccia e un’ottima escursione del busto. Anche la parte inferiore del corpo si comporta molto bene, dal bacino fino alle punte delle scarpe (anche’esse articolate).

Il design e il painting

Dal punto di vista del designi, Vegeta è congruo con il personaggio dal quale prende ispirazione. Quello che salta maggiormente all’occhio è la realizzazione dello sculpt dei capelli e dei volti. Quest’ultimi sono ottimamente realizzati e risultano privi di imperfezioni tali da essere segnalate. L’accuratezza generale delle espressioni, tipiche e distintive del personaggio, restituiscono al 100% il suo character design.

Più in generale, anche il resto del corpo non presenta particolari imperfezioni seppur dal punto di vista del painting abbiamo trovato un prodotto leggermente piatto. Avremmo preferito fosse presente qualche sfumatura aggiuntiva sulla tuta del personaggio, così che lo sculpt della muscolatura fosse enfatizzata maggiormente. Per quanto concerne gli abiti, questa versione del personaggio non prevede nessuna pettorina ne altri accessori protettivi.

Per concludere, troviamo degli stivaletti bianchi a mezzo polpaccio privi di qualsiasi sfumatura ma completi della punta pieghevole color ocra ben dettagliata. In linea generale però, questo Vegeta è come doveva essere e siamo certi che gli appassionati non ne rimarranno delusi.

In conclusione

In conclusione, questa nuova proposta che vede protagonista l’iconico Vegeta è un must have per ogni appassionato dell’universo di Dragon Ball. La figure ha un’ottima posabilità e può essere esposta in collezione sia in pose statiche sia in pose dinamiche. Le proporzioni della figure sono corrette, così come la realizzazione dello sculpt e qualità generale dei materiali che donano alla figure un buon senso di robustezza generale. I volti sono ottimamente realizzati e risultano privi di imperfezioni. La confezione contiene al suo interno alcuni accessori extra. Questi, seppur non siano molti, risultano perfetti per questa tipologia di prodotto che si va a posizionare sul mercato con un ottimo rapporto qualità prezzo.