Quando Peter Parker capì che il suo costume era in realtà un malvagio simbionte alieno, decise di disfarsene per sempre. Se non temete l’oscurità di Venom, il suo set LEGO fa proprio al caso vostro. Imponente e inquietante, oggi lo trovate in offerta su Amazon a soli 59,90€ anziché 69,99€. Guardate Venom mentre prende minacciosamente forma nelle vostre mani!

La cura per i particolari di questo set LEGO fa sì che il risultato finale, una volta assemblato correttamente, sia minaccioso proprio come il super villain a cui si ispira. Perfetto per i fan di Venom alla ricerca di un oggetto di arredo originale e dalla forte personalità. Godetevi la soddisfazione di esporre un pezzo da collezione che avete assemblato voi stessi.

Alto 35,4 cm, questo splendido set Lego ha tutti i tratti caratteristici di Venom: il costume nero come le tenebre, gli occhi bianchi, vacui e minacciosi, le affilatissime fauci e una lunga lingua rossa che serpeggia fuori dal suo ghigno malefico. A impreziosire il tutto c’è anche una targhetta su cui campeggiano i loghi di Marvel e Lego insieme al nome del personaggio.

La targhetta poggia sulla solida base su cui si erge questa meravigliosa riproduzione di uno dei villain più temuti di tutto l’universo Marvel. All’interno della convezione troverete ben 565 mattoncini LEGO di tante forme e dimensioni diverse che daranno vita pian piano al malvagio e raccapricciante simbionte alieno.

I collezionisti e gli appassionati di modellismo non possono lasciarsi sfuggire questa meravigliosa riproduzione dell’inquietante costume di Venom. Acquistatelo subito su Amazon approfittando del prezzo scontato di 59,90€ e risparmiando così 10,00€. Ma affrettatevi, perché l’offerta e le scorte potrebbero esaurirsi presto.

