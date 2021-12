Vinili | i migliori da regalare a Natale

Natale sta per arrivare e, come diciamo sempre, non è mai troppo presto per iniziare a pensare ai regali. Se anzi dobbiamo essere onesti sì, questo è proprio il momento giusto per muoversi e scegliere quale sorpresa dedicare ad amici e parenti durante le feste più belle dell’anno.

Volete fare un bel regalo di Natale a un amante della musica o, perché no, arricchire la vostra bella collezione? Ecco per voi una selezione di vinili disponibili a ottimo prezzo su Amazon e EMP, perfetti per un pensiero speciale ad appassionati di ogni genere: dalle ultime novità pop a grandi classici del rock, fino ad alcune chicche addirittura dal mondo del gaming. Pronti?

I migliori vinili da regalare a Natale

Le migliori colonne sonore dei videogiochi in vinile

Marracash – Noi, Loro, Gli Altri

Partiamo con una delle novità discografiche più interessanti dell’ultimo periodo: il ritorno di Marracash con Noi, Loro, Gli Altri. Un disco con cui il rapper milanese torna sulle scene dopo qualche anno di silenzio, e che ha già raccolto decine e decine di responsi positivi dalla stampa di settore. Un album insomma da non perdere, soprattutto se siete amanti di un genere tutto da scoprire come il rap italiano.

Salmo – FLOP

Il secondo album di questa lista segna un altro ritorno sulla ricca scena hip hop italiana: Salmo non ha certo bisogno di presentazioni, e questo disco rientra di diritto tra le migliori conferme di questo 2021 discografico in Italia. Il tutto in un vinile trasparente con timbratura a mano, venduto in esclusiva da Amazon!

Coez – Volare

Altro giro, altro disco davvero speciale: un artista come Coez si è ormai affermato da molti anni nella scena musicale italiana, e con Volare non ha fatto che confermare la bontà di ogni sua produzione. Un vinile in una speciale colorazione verde autografato, anche qui in edizione esclusiva Amazon.

Adele – 30

Cambiamo completamente genere con quello che, con tutta probabilità, è stato l’album più atteso di quest’anno. Adele è infatti un’artista di fama assoluta, una vera e propria icona della pop music e non solo che ha finalmente fatto il suo ritorno sulle scene. 30 arriva sei anni dopo l’ultimo disco di Adele, e riesce a rievocare le tipiche sensazioni dell’interprete britannica senza rinunciare a proporre qualcosa di nuovo e sempre gradito.

Maneskin – Teatro d’ira Vol.1

Se parlando di musica dovessimo riassumere il 2021 con un solo nome, questo nome sarebbe senza dubbio quello dei Maneskin. Dopo il trionfo a Sanremo e l’incredibile vittoria all’Eurovision, il gruppo ha infatti poco alla volta scalato la vetta del rock mondiale arrivando addirittura agli Stati Uniti d’America. Mica male, vero?

Franco Battiato – La voce del padrone

Franco Battiato è stato, è e sarà sempre uno dei più grandi autori della storia della musica italiana. Una vera e propria icona, nonché uno sperimentatore da sempre all’avanguardia e capace di anticipare molte delle tendenze che oggi tutti noi conosciamo e apprezziamo. La voce del padrone è forse uno dei suoi lavori migliori in assoluto, e questa preziosa edizione speciale è il modo giusto per dare il giusto tributo al grande Franco Battiato.

Queen – Greatest Hits

I Queen sono una delle band più amate di sempre, capaci di trascendere i confini di molte nazioni e generazioni diverse dando vita a un fenomeno che va avanti ancora oggi. Questo Greatest Hits è il regalo di Natale perfetto per gli appassionati della band di Freddie Mercury: una raccolta con le tracce più famose del gruppo racchiuse in un unico disco davvero imperdibile.

Nirvana – Nevermind

Un altro disco immortale che, in questo 2021, ha spento la bellezza di trenta candeline. Nevermind dei Nirvana è un album epocale, e questa stupenda edizione in vinile è il modo migliore per celebrare il compleanno del disco che ha sostanzialmente dato il via alla scena grunge di Seattle. Cobain e soci non hanno certo bisogno di presentazioni, siete pronti a riascoltarlo?

I migliori vinili dei Pink Floyd

I Pink Floyd sono una band davvero senza tempo, in grado di catturare con la loro magia tantissime generazioni di ascoltatori nel corso degli anni. Su Amazon è possibile trovare le riedizioni in vinile di tutti i loro classici (da The Dark Side of the Moon a The Wall e tanti altri) ma anche qualche chicca che i fan più appassionati non potranno non apprezzare.

Last day of June

Last day of June, titolo targato Ovosonico, è una delle esperienze videoludiche più emozionanti degli ultimi anni. La colonna sonora è soltanto uno degli elementi che rende questo gioco un vero piccolo capolavoro, ma riascoltandola anche a distanza di anni è indubbio quanto il lavoro di Steven Wilson sia stato davvero eccezionale. Una melodia malinconica e curata nei minimi particolari, qui in una speciale edizione in vinile da collezionare e ascoltare a ripetizione.

Resident Evil

La colonna del primo Resident Evil in vinile: il regalo di Natale perfetto per ogni appassionato della saga survival horror per eccellenza, nonché un oggetto davvero eccezionale da esporre nella propria collezione. Senza tralasciare ovviamente quell’accompagnamento sonoro che, nota dopo nota, ha davvero definito più di una generazione di videogiocatori.

God of War

Bear McCreary è probabilmente tra i compositori più abili e apprezzati degli ultimi anni: nel suo curriculum può infatti vantare le colonne sonore di serie come The Walking Dead e Battlestar Galactica, e anche di un videogioco spettacolare come God of War. La colonna sonora del titolo firmato Santa Monica, qui proposta in una fantastica edizione in vinile, è infatti il regalo di Natale perfetto per rendere ancora più epiche le prossime feste. Fateci un pensierino, Kratos sarebbe fiero di voi!

Yakuza 0

Concludiamo con un regalo pensato solo per i fan più appassionati: un meraviglioso cofanetto con tutta la colonna sonora di Yakuza 0, impreziosito da un box set esclusivo e dal valore pressoché inestimabile. Il prezzo è in effetti altino, ma la soddisfazione di stringere tra le mani un oggetto del genere è davvero incommensurabile.

