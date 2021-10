VOLVO e LEGO Technic: passato, presente e futuro dei mezzi da cantiere

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato in questo nostro articolo di una vera e propria impresa che ha avuto come protagonista il set LEGO Technic #42114 Volvo Camion articolato. Nel 2014, VOLVO e LEGO presentarono il primo set frutto della loro collaborazione e compagno di lavoro ideale del camion: l’escavatore LEGO Technic #42030 Volvo L350F Pala gommata. Quattro anni più tardi, nel 2018, VOLVO e LEGO presentarono il set LEGO Technic #42081 Pala gommata ZEUX, che riproduceva con elementi LEGO Technic un concept e prototipo costruito per esplorare e dimostrare il potenziale di soluzioni autonome, intelligenti e sicure per i cantieri di domani.

Il set LEGO Technic #42114 Volvo Camion articolato rappresenta il presente, il set LEGO Technic #42030 Volvo L350F Pala gommata rappresenta il passato (dal momento che il modello L350F replicato dal set LEGO Technic è stato sostituito dal più recente modello L350H) e il set LEGO Technic #42081 Pala gommata ZEUX rappresenta il futuro, grazie alla guida autonoma, all’utilizzo di un drone per il monitoraggio dell’operatività del mezzo e la totale assenza dell’operatore umano.

In Redazione stiamo costruendo il set LEGO Technic #42114 Volvo Camion articolato e il set LEGO Technic #42081 Pala gommata ZEUX, così da poterli affiancare al set già costruito tempo fa e portarli insieme a lavorare in un vero cantiere edile nelle nostre vicinanze per uno shooting dal vivo. Le foto saranno pubblicate in calce a questo articolo una volta pronte! Andiamo a rivedere insieme questi tre colossi da cantiere in forma di set LEGO Technic?

Il set LEGO Technic #42114 – 6×6 Volvo Camion Articolato è un set arrivato sugli scaffali virtuali di lego.com e fisici dei negozi nella seconda metà del 2020 e riproduce il più grande dumper articolato sviluppato e prodotto da VOLVO, il quale è tipicamente usato in cave e miniere per la sua capacità di carico di 55 tonnellate. È alimentato da un motore VOLVO da 16 litri e ha una velocità massima di 55 km/h. Le sue dimensioni sono di circa 12m x 4m.

(Credit photo: swecon.de)

La versione in elementi LEGO Technic è invece alimentata da 3 diversi motore controllati dallo Smart Hub Bluetooth per garantire una funzionalità estremamente realistica. Tramite l’app CONTROL+ di LEGO Technic sarà possibile gestire varie funzioni: marcia avanti e indietro, sterz0, cambiare velocità e marcia o scaricare il veicolo ribaltando il cassone. La dashboard personalizzata nella APP riproduce graficamente i controlli presenti nell’abitacolo del conducente del veicolo reale. Una volta costruito, il modello misura 20 cm di altezza, 60 cm di lunghezza e 20 cm di larghezza.

Il set LEGO Technic 42030 – Ruspa Volvo L350F Telecomandata è stato commercializzato nella seconda metà del 2014 ed è stato il primo set prodotto sotto licenza VOLVO.

La vera pala gommata VOLVO L350F è un mezzo da cantiere senza compromessi. Si tratta di un insieme dove macchina, sistema di sollevamento e attrezzature costituiscono un’unità dinamica, una solida combinazione di potenza e intelligenza. Una macchina veloce, morbida e stabile, in grado di sollevare carichi leggeri e pesanti. Una pala duratura in grado di gestire i lavori più esigenti. Sempre, giorno e notte.

(Credit photo: saming.cz)

Il modello è completamente telecomandato e molto dettagliato. Grazie ai motori Power Functions di cui è dotato, il modello può ruota il servosterzo articolato posto in posizione centrale il movimento aziona i pistoni e la ventola del dettagliato motore a 6 cilindri in azione. E’ inoltre possibile sollevare o abbassare il braccio dell’enorme benna, la quale può essere inclinata verso l’alto quando viene caricata e verso il basso quando va scaricata. In alternativa alla pala gommata, il set può essere utilizzato per costruire il dumper articolato Volvo A25F. La benna può essere sollevata fino a 38 cm di altezza e il modello finito misura (con la benna abbassata) 23 cm di altezza, 58 cm di lunghezza e 16 cm di larghezza.

Il set LEGO Technic #42081 Pala gommata ZEUX è stato commercializzato nel corso del 2018 ed è stato presentato congiuntamente da LEGO (che ha fatto debuttare il set) e da VOLVO (che ha mostrato il primo prototipo realmente costruito del veicolo concept) nel corso di un evento digitale:

(Credit photo: saming.cz)

Sviluppata in collaborazione con la Volvo, il set riproduce il futuristico concept model di un mezzo d’opera e da cantiera a guida autonoma. Il modello è ricco di realistici dettagli, tra cui il drone che, operando in sinergia e in collegamento con il veicolo, si occupa della mappatura dell’area di lavoro. Il design del veicolo è altamente tecnologico, incluso i futuristici cerchi dotati di enormi pneumatici pesanti. Le funzioni manuali includono il sistema sterzante a 4 ruote, il funzionamento simultaneo o indipendente del braccio, della benna e del contrappeso regolabile. Una volta costruito, il modello misura 18 cm di altezza, 59 cm di lunghezza e 21 cm di larghezza con il contrappeso esteso e 51 cm di lunghezza con il contrappeso retratto.

(Credit photo: siamagazin.com)

