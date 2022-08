Cos’è un Vortice di Sogni? E perché Sogno degli Eterni crede che esso rappresenti una grave minaccia? The Sandman, che adatta per Netflix la serie di fumetti cult ideata da Neil Gaiman unitamente a Sam Kieth e Mike Dringenberg, traspone anche il racconto presente tra le pagine del ciclo Casa di Bambola, inclusa la storia di quello che viene definito un Vortice di Sogni. Ma di cosa si tratta esattamente? Proviamo a spiegarlo poco più avanti, ma attenzione: questo articolo contiene spoiler per quanti non hanno letto i fumetti o devono ultimare la visione della serie live action The Sandman.

Il Vortice di Sogni

Benché la materia che The Sandman tratta sia spesso complessa, facciamo un po’ di chiarezza su un aspetto cruciale per gli esiti degli eventi che si svolgono all’interno della trama: l’esistenza di un Vortice di Sogni. Cos’è esattamente? Si tratta di un grande e pericoloso potere che si manifesta all’interno di un individuo umano all’incirca ogni millennio. Tale potere fa sì che il Vortice possa collegare tra di loro i sogni degli altri individui o di spostarsi da uno all’altro: come suggerisce il nome, in sostanza può mescolarli e gettarli nel caos. Se all’apparenza può sembrare qualcosa di innocuo, in realtà ciò non fa altro che indebolire le “pareti” che dividono i sogni delle persone, fino ad abbatterle. Le ripercussioni sul Regno del Sogno sono incalcolabili. Ogni volta che il Vortice di Sogni abbatte tali muri, infatti, causa dei terremoti nel Regno del Sogno, che aumentano di intensità man mano che il potere del Vortice si accresce.

A ogni sisma, il Regno del Sogno va sempre più vicino alla distruzione totale e, se ciò dovesse infine accadere, tutti gli individui non avrebbero più un luogo in cui andare durante il loro sonno. I sogni stessi cesserebbero di esistere insieme al mondo che li contengono. E questo avrebbe gravi conseguenze anche sul mondo della veglia, il quale andrebbe incontro al caos e alla catastrofe totale. Per tale ragione Sogno degli Eterni (alias Morfeo) sa che l’unico modo per fermare un Vortice di Sogni è ucciderlo: in questo caso, all’Eterno deputato a governare i sogni è permesso togliere una vita umana, compito che invece spetta sempre alla sorella, Morte.

Chi è il Vortice di Sogni

Sia nel caso del fumetto che della serie TV The Sandman che lo traspone, il Vortice di Sogni è rappresentato da una giovane donna, Rose Walker, inizialmente inconscia di possedere un tale potere. Rose Walker è una ragazza rimasta orfana, il cui unico familiare che le è rimasto è il fratellino Jed, da cui è stata separata molti anni prima a seguito del divorzio dei genitori. Costantemente alla ricerca di Jed, di cui sembra si sia persa ogni traccia, Rose viene tuttavia contattata da quello che solo all’apparenza è un ente benefico, che paga per lei le spese di un viaggio in Inghilterra. Solo una volta giunta sul posto, Rose Walker scopre la verità: chi l’ha rintracciata è un’anziana donna di nome Unity Kincaid, la sua bisnonna.

Unity, nel 1916, si era addormentata per non risvegliarsi più, se non dopo moltissimi anni. Ciò era accaduto perché Sogno era stato catturato e reso prigioniero dall’aspirante stregone Roderick Burgess, gettando il mondo della veglia nello scompiglio. Durante il suo lungo sonno (che secondo i medici era stato causato da un’epidemia di encefalite letargica), Unity ha dato alla luce una bambina. Come? Un uomo dagli occhi ambrati ha abusato di lei, concependo quella che sarebbe diventata la madre di Rose, Miranda Walker. L’uomo misterioso che ha compiuto tale gesto altri non era che un altro Eterno: Desiderio, fratello/sorella minore di Sogno. Il Vortice di Sogni, infatti, in realtà avrebbe dovuto essere Unity Kincaid e dal momento che Desiderio sapeva ciò, il suo piano era quello di concepire un individuo che ne ereditasse il potere, cosicché Sogno ne diventasse lo zio.

Costretto a uccidere il Vortice di Sogni (ovvero suo nipote) per evitare la distruzione, Sogno avrebbe così versato il sangue di un familiare, delitto che viene punito con la morte da parte delle Eumenidi, divinità vendicatrici dei crimini commessi verso la famiglia. Il piano di Desiderio era quindi sbarazzarsi di Sogno attraverso la furia delle Eumenidi, ma ciò fallisce, tanto nei fumetti quanto nella serie TV. Al cospetto di Sogno, Rose Walker (attuale Vortice di Sogni, poiché il potere ha saltato una generazione), è sull’orlo della morte quando interviene Unity: la bisnonna della ragazza ha scoperto la verità e sa che lei avrebbe dovuto possedere tale potere. Pregando quindi Rose di trasferirle il potere del Vortice, Unity infine lo accoglie ed esorta Morfeo a ucciderla e risparmiare così la nipote. Unity si sacrifica per salvare la vita di Rose e Sogno comprende quale tiro gli è stato giocato dal suo stesso fratello, il quale ambiva a spodestarlo.