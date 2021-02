WandaVision, la canzone Agatha All Along è un fenomeno

L’episodio numero 7 della serie WandaVision è entrato di prepotenza nel cuore dei fan grazie a un colpo di scena che ha svelato la vera identità di quella che si presume essere la villain dello show targato Disney: Agnes, alias la perfida Agatha Harkness, interpretata dall’attrice Kathryn Hahn.

La presentazione della nuova cattiva dell’Universo Marvel è stata accompagnata da una breve canzone presente alla fine del settimo episodio, chiamata “Agatha All Along“: il video musicale, della durata di un minuto, mostra infatti varie sequenze tratte dagli episodi precedenti dello show, nei quali viene rivelato che è stata proprio Agnes/Agatha a intervenire in vari momenti chiave della serie, cambiando spesso e volentieri il destino dei vari personaggi.

Ora, il brano, composto dal duo Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez ispirato alla sigla della serie I mostri, è disponibile per l’ascolto via Twitter, sul profilo ufficiale di Marvel Studios, diventando in breve tempo virale e raggiungendo la cima della classifica su iTunes (qui la notizia).

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1363911699049312256

Il video di Agatha All Along mostra vari spezzoni dei precedenti episodi dello show, svelando i retroscena di numerosi eventi (tra cui la triste morte del cagnolino di Billy e Tommy Maximoff, Sparky).

Gli eventi della serie WandaVision sono ambientati poco dopo quanto accaduto nel film Avengers: Endgame (che ha visto il sacrificio di Iron Man/Tony Stark per salvare il mondo dalla minaccia di Thanos, il Titano Pazzo).

Nel cast dello show troviamo Elizabeth Olsen e Paul Bettany nuovamente nei panni di Wanda Maximoff e Visione. Teyonah Parris interpreta invece Monica Rambeau, figlia di Maria Rambeau (vista, da bambina, nel film Captain Marvel, scritto e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck e dedicato alle avventure della coraggiosa Carol Danvers).

Al fianco della Rambeau e membri dell’agenzia governativa nota come S.W.O.R.D. (ossia Sentient Weapon Observation Response Division) troviamo Kat Dennings nuovamente nei panni di Darcy Lewis (personaggio apparso in Thor e Thor: The Dark World) e Randall Park nel ruolo dell’agente dell’FBI Jimmy Woo.

WandaVision, primo tassello della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, è disponibile in esclusiva sul catalogo Disney+.