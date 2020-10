WandaVision: mostrati i primi gadget della serie

Trapelano online le immagini dei primi gadget a tema WandaVision: tra gli oggetti dedicati alla serie tv Marvel in arrivo nei prossimi mesi ci saranno t-shirt e altri gadget caratterizzati da un design vintage. Le immagini sono state condivise su Twitter e offrono una prima occhiata ai vari design dedicati a Wanda e Visione.

Il merchandising di WandaVision mostrato su Twitter si compone di sei t-shirt ed un popspcket, decorati con illustrazioni che ritraggono la coppia di super alle prese con la loro nuova “idilliaca” vita. I design proposti, per lo più declinati sulle t-shirt, vedono la riproduzione del poster della serie, un’illustrazione pubblicitaria del quartiere residenziale, una illustrazione di Wanda con televisore retrò, una illustrazione con le incarnazioni anni ‘50 di Wanda e Visione e per finire un design (in due versioni diverse) in stile cartoonesco con i costumi iconici di Scarlet Witch e Visione.

Dalle immagini diffuse non è chiaro se si tratti di merchandising ufficiale Disney oppure esempi di utilizzo dei vari design legati a questa licenza. Da quel che è stato possibile vedere è evidente di come i design ufficiali di questa serie tv giochino con le atmosfere retrò delle sitcom d’epoca come Vita da Strega.

WandaVision debutterà entro la fine dell’anno, al momento non è ancora stata comunicata la data ufficiale di lancio, e si concentrerà sulla psiche e i traumi di Wanda Maximoff in seguito agli eventi degli ultimi due film degli Avengers. Di seguito la sinossi ufficiale della serie:

Marvel Studios presentano “WandaVision” a l’unione tra i classici della televisione e l’Universo Cinematografico Marvel Cinematic Universe, dove Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), due supereroi idealizzano la vita nella suburbia americana, iniziano a sospettare che nulla è quello che sembra. Questa nuova serie è diretta da Matt Shakman e scritta da Jac Schaeffer.

Nel cast della prima stagione saranno coinvolti, oltre a Elizabeth Olsen e Paul Bettany, Randall Park (Agent Jimmy Woo), Kat Dennings (Darcy Lewis), Teyonah Parris (Monica Rambeau) e Kathryn Hahn in un misterioso ruolo non ancora svelato.