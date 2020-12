WandaVision – rivelato il numero degli episodi?

Quando gli Studi Marvel hanno annunciato la lista degli show televisivi che saranno distribuiti su Disney Plus, avevano rivelato che questi avrebbero contato un numero dai sei agli otto episodi. Uno dei primi show che saranno distribuiti sulla piattaforma di streaming online targata Disney sarà WandaVision, in uscita il 15 Gennaio 2021 e non sono ancora stati rivelati ufficialmente il numero degli episodi, possiamo, però, fare delle supposizioni abbastanza realistiche.

Sappiamo, infatti, che la messa in onda della prima stagione dello show inizierà il 15 Gennaio e terminerà il 5 Marzo, così come riportato dal sito Disney Latino (potete leggere l’articolo a questo link). Facendo, quindi, due conti, se la messa in onda della serie sarà da venerdì 15 Gennaio fino a venerdì 5 Marzo, considerando un episodio a settimana, WandaVision conterà otto episodi. WandaVision terminerà la messa in onda dello show due settimane prima della premiere di The Falcon e The Winter Soldier, la seconda serie originale Marvel che sarà distribuita su Disney Plus.

Mary Livanos, la co-produttrice esecutiva dello show WandaVision, ha recentemente rivelato dalle colonne della rivista Emmys che la serie dedicata a Wanda e Visione è molto complicata, e si sta cercando di incorporare nella narrazione tutte le regole del Marvel Cinematic Universe e che non tutti gli episodi di questa prima stagione saranno strutturati allo stesso modo. Non sappiamo quindi quello che ci dovremo aspettare da questa nuova serie TV Marvel, ma siamo sicuri che Disney abbia dato alla produzione una grande libertà creativa incorporando nello show una trama abbastanza intricata che porterà lo spettatore a farsi delle domande importanti su tutto l’arco narrativo della stagione.

Di seguito la presentazione ufficiale di WandaVision:

“WandaVision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra. La nuova serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore.”