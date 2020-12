Wandavision: diffuso un nuovo trailer

E’ stato diffuso il nuovo trailer di WandaVision, la serie originale dei Marvel Studios che arriverà in esclusiva su Disney+ il 15 gennaio 2021 e che vede protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Dopo l’ultimo filmato diffuso durante l’Investor Day, è stato diffuso un nuovo trailer di WandaVision, la nuova serie con protagonisti i personaggi di Wanda Maximoff e Visione e che andrà in onda in esclusiva sul servizio di Streaming Disney+.

“WandaVision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra. La nuova serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore.”

La serie sarà direttamente collegata anche col nuovo film con protagonista il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch Doctor Strange, intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, diretto da Sam Raimi che tempo fa ha dichiarato:

“Quando abbiamo avuto quel momento nel film di Spider-Man (quando viene nominato il Dottor Strange), non avevo idea che avremmo girato un film di Doctor Strange. Quindi è stato molto divertente anche per me, guarda caso quella battuta era nel primo film di Spider-Man. Vorrei avere la lungimiranza di sapere che sarei stato coinvolto nel progetto! “

