Warden (Gears of War) di Storm Collectibles

Tutti i fan della serie Gears of War saranno felicissimi che tra pochi mesi potranno avere nella propria collezione una nuova action figure tratta dalla loro saga preferita: è stata infatti annunciata la seconda uscita della figure prodotta da Storm Collectibles. L’azienda alcuni mesi fa ha annunciato l’arrivo di Warden, e finalmente nella giornata di ieri sono state rese pubbliche le nuovissime foto che ci mostrano il prodotto nel dettaglio.

La figure è realizzata in plastica, completamente snodabile e dotata di moltissimi accessori e parti di ricambio per poter riprodurre le moltissime scene che abbiamo ammirato nel videogioco. L’ultima uscita di questa linea è stata quella di Kait Diaz Arctic Armor la protagonista del quinto capitolo di Gears of War. Una delle caratteristiche di queste figure della Storm Collectibles sono proprio la presenza nella confezione di svariati accessori che permettono di dare spazio alla propria fantasia per ricreare le pose iconiche del proprio personaggio preferito.

Nella box oltre alla figure troveremo anche diversi extra, tra cui:

Tre coppie di mani

Due mazze spezzatrici

Un elmo danneggiato da battaglia

Un casco da guardia

Warden è uno dei tantissimi personaggi che appare in Gears 5 (sparatutto in terza persona), uscito a settembre 2019 in esclusiva per Microsoft XBoxOne e Windows. Warden è un guardiano che usa come armi due Mazze Spezzatrici, realizzate con conchiglie di cristallo Locusta.

L’uscita nei negozi della action figure di Warden è prevista per il quarto quadrimestre del 2020 al prezzo di 100.00 dollari. Purtroppo queste figure non sono facilissime da trovare in Italia, per tale motivo possiamo suggerirvi di ordinarle direttamente sul sito dell’azienda.