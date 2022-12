Warner Bros. scontenta di Netflix? Stando alle fonti, il CEO di Warner Bros. Discovery (uno dei maggiori fornitori esterni di contenuti di Netflix), David Zaslav, non è d’accordo con i termini di pagamento del gigante dello streaming. Questo sviluppo arriva dopo che Netflix ha rinnovato la sua serie DC The Sandman, una produzione Warner Bros. Television, per una seconda stagione.

Warner Bros. scontenta di Netflix dopo il rinnovo di Sandman 2?

Per chi non lo sapesse, Netflix paga i produttori nel corso di 18-24 mesi. Sebbene questo approccio sia stato utilizzato (e conosciuto) per anni, Zaslav avrebbe espresso il suo disappunto ad alcuni dei suoi colleghi in Warner Bros. Discovery.

Inoltre, sembrerebbe anche che Zaslav abbbia detto ai suoi team di “mettere in pausa la vendita di serie finite a Netflix” per le prossime settimane. Proprio perché il metodo di pagamento di Netflix era ben noto fin dall’inizio, sembra strana questa reazione, perché è come se avesse improvvisamente scoperto quali erano i termini di pagamento.

The Sandman

Come abbiamo già avuto modo di accennare qualche riga più in alto, l’insoddisfazione di Zaslav nei confronti di Netflix è emersa dopo che il gigante dello streaming ha preso la decisione di rinnovare The Sandman per la seconda stagione. Il numero di spettatori della serie DC sviluppata da Neil Gaiman e basata sui lavori di quest’ultimo ha quasi certamente giustificato il suo ampio budget per Netflix: pensate che, al momento attuale, The Sandman ha totalizzato circa 200 milioni di ore di visualizzazioni durante i primi 10 giorni dalla messa in onda. Anche se questo sembra possa rendere molto più semplice la decisione di rinnovare la serie per una seconda stagione, la prima stagione di The Sandman è stata trasmessa in streaming per tre interi mesi, prima che la stagione 2 ricevesse il via libera.

