What If?, la serie animata targata Marvel uscirà ad agosto?

I Marvel Studios si preparano a far uscire su Disney Plus l’attesissima serie animata What If?, la prima del suo genere ad essere ambientata nell’MCU. Come si evince dal titolo, saranno raccontate storie alternative, tra cui Peggy Carter che diventa Captain Bretagna, T’Challa che prende il ruolo di Star-Lord e Steve Rogers con indosso il costume di un proto Iron Man.

Al momento non è ancora stata fissata una precisa finestra di lancio, ma secondo il noto portale Entertainment Weekly la serie dovrebbe arrivare sulla piattaforma ad agosto. Il cast vocale comprende quasi tutti i nomi illustri che hanno interpretato i rispettivi personaggi nei film, tra cui il compianto Chadwick Boseman.

Secondo alcune indiscrezioni, What If? dovrebbe avere importanti ramificazioni anche in vista del multiverso che sarà esplorato in Spider-Man No Way Home e nel sequel di Doctor Strange.

What If? uscirà a breve su Disney Plus?

Tra i grandi personaggi dovrebbe figurare anche l’Iron Man di Robert Downey Jr. Stando alle passate dichiarazioni di Jeff Goldblum, infatti, il noto attore avrebbe già registrato le sue battute.

La serie è ispirata all’omonima run fumettistica che dal 1977 ha regalato ai lettori storie alternative memorabili come l’ingresso di Spider-Man nei Fantastici 4, Jessica Jones negli Avengers e Captain America presidente degli Stati Uniti.

Sarà quindi un’estate rovente all’insegna delle serie Marvel. La prossima in uscita è Loki, in arrivo mercoledì 9 giugno, che vedrà Tom Hiddleston riprendere il ruolo del dio asgardiano dell’inganno.

