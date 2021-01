A causa dell’emergenza sanitaria in corso, molte pellicole e progetti facenti parte del Marvel Cinematic Universe sono stati rimandati al nuovo anno. Abbiamo così raccolto tutte le uscite dei vari pezzi che compongono l’universo cinematografico Marvel, che vedremo nel corso del 2021, sia dei film che delle serie TV.

Marvel Cinematic Universe: tutte le uscite del 2021

WandaVision

Dopo un anno di pausa dal rilascio di nuovi contenuti, il Marvel Cinematic Universe inizierà il 2021 con l’uscita di WandaVision, la sua prima serie TV esclusiva della piattaforma di streaming Disney+.

Di seguito, la sinossi ufficiale della serie:

“WandaVision mischia lo stile di una sitcom classica con il Marvel Cinematic Universe, dove Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) and Visione (Paul Bettany), due super esseri che stanno vivendo la loro vita in provincia, iniziano a sospettare che nulla è ciò che sembra. La serie è diretta da Matt Shakman e scritta da Jac Schaeffer.”

L’uscita di Wandavision è prevista per il 15 Gennaio su Disney+.

The Falcon and the Winter Soldier

La seconda uscita su Disney+ dei Marvel Studios è la miniserie di sei episodi The Falcon and the Winter Soldier. La serie seguirà le vicende di Falcon, dopo aver ereditato lo scudo di Capitan America in Avengers: Endgame e aver fatto squadra con Bucky Barnes, il Soldato d’Inverno.

Di seguito, la sinossi ufficiale della serie:

“A seguito degli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon e Bucky Barnes / Winter Soldier si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon e The Winter Soldier dei Marvel Studios. La nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale.”

L’uscita di The Falcon and the Winter Soldier è prevista per il 19 Marzo su Disney+.

Black Widow

Black Widow sarebbe dovuto uscire al cinema a Maggio 2020. L’emergenza sanitaria, però, ha fatto slittare il film di un anno e, se non ci saranno altri problemi, potremo vederlo sul grande schermo nella primavera di quest anno.

Di seguito, la sinossi ufficiale del film:

“Nel thriller spionistico ad alto tasso d’azione Black Widow dei Marvel Studios, Natasha Romanoff, meglio conosciuta come Vedova Nera, affronta le parti più oscure dei recessi della sua anima, quando una pericolosa cospirazione insorge ed è legata proprio al suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla pur di eliminarla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni interrotte che si è lasciata alle spalle prima che diventasse un membro degli Avengers.”

L’uscita di Black Widow è prevista per il 7 Maggio al cinema.

Loki

Tom Hiddleston ritorna nei panni di Loki nella terza serie per Disney + della Marvel. Mentre i fan hanno seguito le prime tre fasi dell’MCU, culminate con la morte del fratello minore di Thor in Avengers: Infinity War, la serie segue il Loki sfuggito alla cattura durante uno dei viaggi nel tempo in Avengers: Endgame.

Di seguito, la sinossi ufficiale della serie:

“In Loki, il villain mercuriale riesuma il proprio ruolo di Dio dell’Inganno in una nuova serie ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Kate Herron dirige e Michael Waldron è il capo sceneggiatore.”

L’uscita di Loki è prevista per Maggio su Disney+.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings narrerà le vicende del maestro del kung-fu della Marvel Comics Shang-Chi. Il film lo vedrà combattere il Mandarino, il capo dell’organizzazione dei Dieci Anelli che Trevor Slattery ha impersonato in Iron Man 3.

Di seguito, la sinossi ufficiale del film:

“Simu Liu interpreta Shang-Chi in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings e dovrà affrontare il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle, quando verrà attirato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli.”

L’uscita di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings è prevista per il 9 Luglio al cinema.

What If…?

What If…? sarà la prima serie animata dei Marvel Studios. Questa vede Jeffrey Wright dare la voce all’Osservatore, che introduce una serie di universi alternativi in cui gli eventi dell’MCU si svolgono in modo diverso. Alcuni esempi includono “E se Peggy Carter diventasse Capitan America?” e “E se T’Challa diventasse Star-Lord?” Varie star dell’MCU torneranno per dare voce ai loro personaggi live-action.

L’uscita di What If…? è prevista per questa estate su Disney+.

The Eternals

The Eternals porterà sul grande schermo il pantheon di semidei celesti creati da Jack Kirby. Attingere alla mitologia di Kirby, inclusi i Celestiali e i Devianti, significa che questo film potrebbe essere qualcosa di molto diverso da quanto fatto fino ad ora dai Marvel Studios.

Di seguito, la sinossi ufficiale del film:

“The Eternals presenta un nuovo gruppo di supereroi all’interno del Marvel Cinematic Universe: si tratta di alieni che hanno vissuto per migliaia di anni sulla Terra sotto identità nascoste. Successivamente rispetto agli eventi di Avengers: Endgame una tragedia improvvisa li forza ad uscire fuori dall’ombra per riunirsi e combattere un antico e pericoloso nemico: i Devianti.”

L’uscita di The Eternals è prevista per il 5 Novembre al cinema.

Ms. Marvel

Ms. Marvel porterà Kamala Khan, uno dei nuovi personaggi più popolari della Marvel del 21° secolo, nell’universo cinematografico Marvel.

Di seguito, la sinossi ufficiale della serie:

“La nuova serie originale dei Marvel Studios è incentrata su Kamala Khan, una sedicenne americana di origini pakistane che cresce a Jersey City. Brillante studentessa, appassionata di videogiochi e vorace scrittrice di fan-fiction, ha una particolare affinità con i supereroi, in particolare con Captain Marvel. Ma Kamala fa fatica a inserirsi a casa e a scuola, finché non ottiene dei superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. La vita è più facile con i superpoteri, giusto?”

L’uscita di Ms. Marvel è prevista per la seconda parte del 2021 su Disney+.

Hawkeye

Jeremy Renner ritorna nei panni di Clint Barton in Hawkeye. Occhio di Falco ha preso sotto la sua ala Hailee Steinfeld che interpreta la giovane arciera Kate Bishop.

Ancora non si ha una sinossi ufficiale della serie e la sua uscita è prevista per la fine del 2021 su Disney+.

Spider-Man Homesick (?)

Spider-Man Homesick (letteralmente “nostalgia di casa”) è quello che sembra essere il titolo della terza pellicola dedicata allo Spider-Man interpretato da Tom Holland. Secondo diverse fonti, sembra che il film sarà un tuffo dal vivo nello Spider-Verse, probabilmente con attori che hanno interpretato l’arrampicamuri in passato, che torneranno proprio in occasione di questa nuova pellicola.

Ancora non si ha una sinossi ufficiale del film e la sua uscita è prevista per il 17 Dicembre al cinema.